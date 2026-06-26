Το ζήτημα των αναδρομικών αφορά περίπου 370.000 συνταξιούχους, οι οποίοι είχαν καταθέσει αγωγές διεκδικώντας την επιστροφή περικοπών στις επικουρικές συντάξεις και στα δώρα κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Σε μακρά δοκιμασία για χιλιάδες συνταξιούχους εξελίσσεται η καταβολή των αναδρομικών του γνωστού 11μήνου, που αφορά το διάστημα από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016. Παρότι τα δικαστήρια εκδίδουν πλέον μαζικά αποφάσεις υπέρ των συνταξιούχων που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, η διαδικασία πληρωμής προχωρά με αργούς ρυθμούς, αφήνοντας μεγάλο αριθμό δικαιούχων σε πολυετή αναμονή.

Το ζήτημα αφορά περίπου 370.000 συνταξιούχους, οι οποίοι είχαν καταθέσει αγωγές διεκδικώντας την επιστροφή περικοπών στις επικουρικές συντάξεις, καθώς και στα δώρα κύριων και επικουρικών συντάξεων για το επίμαχο 11μηνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται, οι δικαιούχοι δικαιώνονται σταδιακά από τα αρμόδια πρωτοδικεία, ενώ τα ποσά που επιδικάζονται, μαζί με τους νόμιμους τόκους, μπορεί να φθάσουν ακόμη και τις 4.000 ευρώ μεικτά, ανάλογα με την περίπτωση.

Ωστόσο, η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Παρά το γεγονός ότι στις περισσότερες υποθέσεις ο e-ΕΦΚΑ δεν ασκεί εφέσεις, μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό μόνο σε ένα μικρό ποσοστό των δικαιούχων. Οι υπόλοιποι εξακολουθούν να περιμένουν είτε την έκδοση τελεσίδικων αποφάσεων είτε την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής.

Τι συμβαίνει με τους κληρονόμους

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στις περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν αποβιώσει. Οι κληρονόμοι τους καλούνται να συγκεντρώσουν σειρά δικαιολογητικών και να ακολουθήσουν χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες, γεγονός που παρατείνει ακόμη περισσότερο την καταβολή των αναδρομικών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα ποσά που διεκδικούνται διαφέρουν ανά ασφαλιστικό φορέα. Για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ κυμαίνονται από περίπου 410 έως 2.372 ευρώ, για τους συνταξιούχους των ΔΕΚΟ και των τραπεζών από 1.111 έως 4.004 ευρώ, για τους συνταξιούχους του Δημοσίου από 727 έως 2.820 ευρώ, ενώ για τους ασφαλισμένους λοιπών επικουρικών ταμείων τα ποσά κυμαίνονται μεταξύ 668 και 2.399 ευρώ.

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Παράλληλα, τα αναδρομικά υπόκεινται σε σειρά κρατήσεων και φορολογικών επιβαρύνσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, η αυτοτελής φορολόγηση των αναδρομικών, η φορολόγηση των τόκων, καθώς και οι προβλεπόμενες επιβαρύνσεις χαρτοσήμου. Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται η υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει το τελικό καθαρό ποσό που θα λάβει ο δικαιούχος.

Πολιτική αντιπαράθεση γαι τα αναδρομικά

Το θέμα των αναδρομικών εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Υπενθυμίζεται ότι το 2020 η κυβέρνηση είχε καλέσει τους συνταξιούχους να μην προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι θα αναζητηθεί συνολική λύση. Στη συνέχεια, όμως, η νομοθεσία περιόρισε τη δυνατότητα νέων δικαστικών διεκδικήσεων, με αποτέλεσμα δικαίωμα καταβολής των συγκεκριμένων αναδρομικών να διατηρούν μόνο όσοι είχαν ήδη ασκήσει αγωγές εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Την ίδια στιγμή, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το συνταξιοδοτικό σύστημα αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη πίεση στα εισοδήματα των συνταξιούχων. Η μέση κύρια σύνταξη διαμορφώνεται στα 865,10 ευρώ μεικτά ή 813,20 ευρώ καθαρά, ενώ περισσότερο από το ένα τρίτο των συνταξιούχων λαμβάνει σύνταξη έως 700 ευρώ μεικτά. Παράλληλα, οι νέες συντάξεις στον ιδιωτικό τομέα εξακολουθούν να υπολείπονται σημαντικά εκείνων του Δημοσίου.

Η πορεία των πληρωμών των αναδρομικών παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος χιλιάδων συνταξιούχων, οι οποίοι αναμένουν την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την καταβολή των ποσών που έχουν επιδικαστεί από τα δικαστήρια.