Γιορτή και σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, η εκκλησία, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμά τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Γιορτάζουν όσοι φέρουν τα εξής ονόματα:

Πέτρος, Πετρής, Πέτρα, Πετρούλα

Παύλος, Παυλίνα, Πωλίνα

Οι Άγιοι Πέτρος και Παύλος οι Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι



Η γιορτή των Αγίων Πέτρου και Παύλου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες του εκκλησιαστικού έτους και ολοκληρώνει τη νηστεία των Αγίων Αποστόλων.

Ο Άγιος Πέτρος, κατά κόσμον Σίμων, ήταν ψαράς από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας. Υπήρξε από τους πρώτους μαθητές που κάλεσε ο Χριστός και εκείνος που ομολόγησε πρώτος ότι ο Ιησούς είναι «ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». Παρότι αρνήθηκε τον Διδάσκαλό του κατά τη διάρκεια του Πάθους, μετανόησε ειλικρινά και αναδείχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους αποστόλους της πρώτης Εκκλησίας.

Μετά την Πεντηκοστή ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάδοση του Ευαγγελίου, κηρύσσοντας στην Ιερουσαλήμ, τη Μικρά Ασία και τελικά στη Ρώμη. Εκεί, κατά την παράδοση, μαρτύρησε με σταυρικό θάνατο επί Νέρωνα, ζητώντας να σταυρωθεί με το κεφάλι προς τα κάτω, επειδή δεν θεωρούσε τον εαυτό του άξιο να πεθάνει όπως ο Χριστός.

Ο Άγιος Παύλος, κατά κόσμον Σαούλ, γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας και υπήρξε αρχικά διώκτης των χριστιανών. Η ζωή του όμως άλλαξε ριζικά μετά τη θαυμαστή εμφάνιση του αναστημένου Χριστού στον δρόμο προς τη Δαμασκό.

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Από εκείνη τη στιγμή αφιέρωσε όλη του τη ζωή στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Πραγματοποίησε μεγάλες ιεραποστολικές περιοδείες σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, ίδρυσε πολλές χριστιανικές κοινότητες και συνέγραψε δεκατέσσερις επιστολές που αποτελούν θεμελιώδες μέρος της Καινής Διαθήκης.

Και ο Παύλος μαρτύρησε στη Ρώμη, περίπου την ίδια περίοδο με τον Απόστολο Πέτρο, αποκεφαλιζόμενος ως Ρωμαίος πολίτης.

Η Εκκλησία τιμά τους δύο Αποστόλους μαζί, αναγνωρίζοντας ότι, παρά τις διαφορετικές προσωπικότητες και διαδρομές τους, υπηρέτησαν με τον ίδιο ζήλο το έργο του Χριστού και έγιναν οι δύο μεγάλοι θεμελιωτές της αποστολικής Εκκλησίας.