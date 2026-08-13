Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ έχουν τον «απόλυτο έλεγχο» του στενού.

Η λεγόμενη Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου (ΑΣΠΚ) αντέκρουσε χθες Τετάρτη το βράδυ τη διαβεβαίωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον έχει τον «απόλυτο έλεγχο» του στενού του Ορμούζ, τονίζοντας πως η καίριας σημασίας θαλάσσια οδός παραμένει κλειστή.

Οι επανειλημμένες δηλώσεις και οι ισχυρισμοί αμερικανών αξιωματούχων περί άρσης του αποκλεισμού του στενού από το Ιράν δεν αλλάζουν «την πραγματικότητα» στο πεδίο, τόνισε η νέα Αρχή μέσω X.

{https://x.com/PGSA_IRAN/status/2087627297293512892}

«Το στενό του Ορμούζ παραμένει αποκλεισμένο και δεν θα ανοίξει ξανά ωσότου γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν», ανέφερε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ έχουν τον «απόλυτο έλεγχο» του στενού, κάτι που επανέλαβε χθες μέσω Truth Social.

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«Ελέγχουμε απόλυτα το στενό του Ορμούζ. Έχουμε τον πλήρη έλεγχό του· κανένας άλλος, μόνο εμείς», δήλωνε σε δημοσιογράφους προχθές Δευτέρα.

Η διένεξη για τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας όσον αφορά το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων θεωρείται πως πυροδότησε την πρόσφατη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Πριν από τον πόλεμο που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου, η κίνηση των πλοίων στο στενό του Ορμούζ ήταν πρακτικά απρόσκοπτη. Αλλά το Ιράν το έκλεισε δυο ημέρες αργότερα με επιθέσεις εναντίον πλοίων και απειλές.

Σύμφωνα με δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης της εμπορικής ναυτιλίας Kpler, την Τρίτη, τελευταία ημέρα για την οποία έχει διαθέσιμα δεδομένα, το στενό διέσχισαν μόλις 8 εμπορικά πλοία, ο χαμηλότερος αριθμός της εβδομάδας και αρκετά κάτω από τον μέσο όρο των προηγούμενων 10 ημερών, που ανερχόταν σε κάπου 12. Επρόκειτο για τον χαμηλότερο αριθμό από την 5η Αυγούστου. Επτά από τα πλοία, που εισήλθαν στο στενό, ακολούθησαν την πορεία που απαιτεί η Τεχεράνη, κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

Κατά μέσον όρο, από 130 ως 140 εμπορικά πλοία διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ σε ημερήσια βάση προτού αρχίσει ο πόλεμος.

Με πληροφορίες από dpa, Reuters, AΠΕ