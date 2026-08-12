Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ ενισχύονται κατά περίπου 0,88%, στα 89,69 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Τετάρτη, με το Μπρεντ να πλησιάζει εκ νέου το επίπεδο των 90 δολαρίων το βαρέλι, καθώς οι φονικές επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Ομάν ενισχύουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια δύο κρίσιμων θαλάσσιων εμπορικών διαδρομών και για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Ανοδικά οι τιμές του πετρελαίου

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ ενισχύονται κατά περίπου 0,88%, στα 89,69 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 0,91%, στα 83,96 δολάρια το βαρέλι.

Νέα επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα

Η νέα άνοδος των τιμών ήρθε μετά την επίθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι σε φορτηγό πλοίο στα στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ την Τρίτη, κατά την οποία σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι. Πρόκειται για τους πρώτους καταγεγραμμένους θανάτους από επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, εξέλιξη που επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους για τα εμπορικά πλοία στην περιοχή.

Λίγες ώρες αργότερα, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο του Ομάν.

Ανησυχία για τις θαλάσσιες μεταφορές

Τα δύο περιστατικά αναδεικνύουν την αυξανόμενη επίδραση της σχεδόν εξάμηνης πολεμικής σύγκρουσης στις θαλάσσιες μεταφορές και, κατ’ επέκταση, στις αγορές ενέργειας. Η Ερυθρά Θάλασσα και οι θαλάσσιες οδοί γύρω από τον Περσικό Κόλπο αποτελούν κομβικά περάσματα για το διεθνές εμπόριο και τις εξαγωγές πετρελαίου, με οποιαδήποτε κλιμάκωση να αυξάνει τον κίνδυνο καθυστερήσεων, υψηλότερου κόστους μεταφοράς και περιορισμού των διαθέσιμων ποσοτήτων.

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Οι αγορές παρακολουθούν παράλληλα τις διπλωματικές προσπάθειες για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Παρά τις ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες, οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί, περιμένοντας απτά αποτελέσματα πριν περιορίσουν το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου που έχει ενσωματωθεί στις τιμές του αργού.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή παραμένουν έντονες, παρά τις ενδείξεις ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζουν σε συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ.

Το Πακιστάν έχει εκφράσει αισιοδοξία ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία, ωστόσο, σύμφωνα με τον Τόρες, οι αγορές εξακολουθούν να αναμένουν συγκεκριμένη πρόοδο. Όπως σημείωσε, οι επενδυτές περιμένουν εδώ και εβδομάδες μια συμφωνία και πλέον χρειάζονται απτά σημάδια προόδου για να αλλάξει ουσιαστικά το κλίμα στις αγορές.