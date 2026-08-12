Το συμπέρασμα είναι ότι προσπαθούν να απαλλαγούν από τον Μπένο που τους δυσκόλεψε με την εντιμότητα και το θάρρος του.

Με μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση ο υφυπουργός κλιματικής αλλαγής και πολιτικής προστασίας Κ. Κατσαφάδος προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά που άναψαν οι καταγγελίες του Σταύρου Μπένου ότι εγκαταλείφθηκε το σχέδιό του για την ανασυγκρότηση του Έβρου ύψους τριών δισ και υποκαταστάθηκε από σκόρπιες δράσεις 309 εκ.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της απολογητικής ανακοίνωσης του Κ. Κατσαφάδου είναι ότι δεν αναφέρεται το όνομα του Σταύρου Μπένου στον οποίο είχε ανατεθεί η ευθύνη εκπόνησης του ολιστικού σχεδίου (όπως και στη βόρεια Εύβοια). Γίνεται μόνο αναφορά στο μη κερδοσκοπικό σωματείο "Διάζωμα" (το οποίο έχει δημιουργήσει ο πρώην υπουργός για τη διάσωση των αρχαίων θεάτρων) με τη διαβεβαίωση ότι δεν εγκαταλείπονται οι προτάσεις του και ότι "λειτουργεί συμπληρωματικά".

Το συμπέρασμα είναι ότι προσπαθούν να απαλλαγούν από τον Μπένο που τους δυσκόλεψε με την εντιμότητα και το θάρρος του.

Να ελπίσουμε ότι η αντιπολίτευση θα φυλάει τις Θερμοπύλες του Έβρου και θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του σχεδίου "Εβρος μετά".

Β.Σκ.