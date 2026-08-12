Τραγικό θάνατο βρήκει ένας 17χρονος στην Κίμωλο όπου περνούσε εκεί τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Τραγικό τέλος είχε η ζωή ενός 17χρονου στην Κίμωλο, όπου βρισκόταν για διακοπές με τη μητέρα του. Ο ανήλικος υπέστη ηλεκτροπληξία την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο και, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, στο σπίτι όπου διέμενε ο 17χρονος μαζί με τη μητέρα του.

Η οικογένεια ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε επισκεφθεί την Κίμωλο για τις καλοκαιρινές διακοπές, καθώς το νησί είναι ο τόπος καταγωγής της μητέρας του.

Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Οι πρώτες εκτιμήσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο η ηλεκτροπληξία να προκλήθηκε από βλάβη ή διαρροή ρεύματος που συνδέεται με τον θερμοσίφωνα. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να αξιοποιηθούν τα ευρήματα από την τεχνική αυτοψία, η ιατροδικαστική εξέταση, αλλά και τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Αστυνομία.

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Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σπιτιού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για παλαιό ακίνητο, ενώ η ηλεκτρολογική εγκατάσταση φέρεται να χρονολογείται πριν από τη δεκαετία του 1970.

Παράλληλα, εξετάζεται η πληροφορία ότι στον ηλεκτρικό πίνακα δεν υπήρχε ρελέ διαφυγής, ένας μηχανισμός ασφαλείας που ανιχνεύει διαρροές ηλεκτρικού ρεύματος και διακόπτει άμεσα την παροχή, περιορίζοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και το πιστοποιητικό της ηλεκτρικής εγκατάστασης του ακινήτου. Τα σχετικά έγγραφα αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της προανάκρισης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Στον Πειραιά η σορός του 17χρονου

Η σορός του 17χρονου πρόκειται να μεταφερθεί από την Κίμωλο στον Πειραιά. Εκεί, σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του.