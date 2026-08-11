Το Μπρεντ διαπραγματεύεται στα 89 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 84,08 δολάρια το βαρέλι.

Σε υψηλά άνω της μίας εβδομάδας παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς εξασθενούν οι προσδοκίες για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης και στην πλήρη επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Στα 89 δολάρια το Μπρεντ

Το Μπρεντ διαπραγματεύεται στα 89 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 84,08 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος των τιμών συνδέεται με την αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από τις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απάντησε στους όρους που έθεσε το Ιράν για μία ειρηνευτική συμφωνία με πρόσθετες απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων και η καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπινες απώλειες που συνδέονται με πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι περιπλέκει περαιτέρω τις προσπάθειες για συμφωνία και για ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Αργότερα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον έλεγχο των Στενών και ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδος έχει εκκαθαριστεί από ιρανικές νάρκες.

Κατά πληροφορίες, παραμένει σημαντική η απόσταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ως προς το περιεχόμενο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας και μέρος της αισιοδοξίας που είχε δημιουργηθεί στις αγορές την προηγούμενη εβδομάδα πλέον υποχωρεί, προσφέροντας εκ νέου στήριξη στις τιμές του πετρελαίου.

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Νέα ανησυχία για την προσφορά και τα διυλιστήρια

Πρόσθετες ανησυχίες για την προσφορά προκαλούν οι εξελίξεις στη Σαουδική Αραβία. Η Saudi Aramco ανέβαλε για τις 30 Αυγούστου την επανεκκίνηση του διυλιστηρίου Jazan, δυναμικότητας 400.000 βαρελιών ημερησίως, μετά τους ισχυρισμούς των Χούθι ότι πραγματοποίησαν δύο επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων την Κυριακή.

Οι κίνδυνοι δεν περιορίζονται στα Στενά του Ορμούζ, αλλά επεκτείνονται και στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ, μία ακόμη κρίσιμη δίοδο για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Ακόμη και οι προσωρινοί περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα ή η απειλή νέων περιστατικών διατηρούν αυξημένο το κόστος ασφάλισης των πλοίων και αναγκάζουν τις εταιρείες να εξετάζουν μεγαλύτερες και ακριβότερες διαδρομές. Ως αποτέλεσμα, οι ενεργειακές ροές αναμένεται να παραμείνουν περιορισμένες βραχυπρόθεσμα.

Μειώνονται οι εξαγωγές από τα Στενά του Ορμούζ

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η σημαντική μείωση των εξαγωγών μέσω των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με αναλυτές της Barclays, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 7 Αυγούστου οι καθαρές εξαγωγές αργού και διυλισμένων προϊόντων μέσω της περιοχής διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, έναντι 4,4 εκατ. βαρελιών ημερησίως την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα.

Παρά τις διαταραχές, ποσότητες πετρελαίου εξακολουθούν να διοχετεύονται στην αγορά μέσω μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο και χερσαίων διαδρομών. Ο αναλυτής της IG Tony Sycamore εκτιμά ότι όσο αυτές οι εναλλακτικές οδοί επιτρέπουν στο πετρέλαιο να παρακάμπτει τους περιορισμούς, οι αγορές ενδέχεται να διατηρήσουν μια σχετικά συγκρατημένη στάση απέναντι στον γεωπολιτικό κίνδυνο.

Την ίδια ώρα, η ADNOC των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συνεχίζει τις προσπάθειες διάθεσης πετρελαίου που βρίσκεται εντός των Στενών του Ορμούζ, προσφέροντας φορτία αργού στην αγορά spot μέσω νέου διαγωνισμού. Πρόκειται για τον όγδοο σχετικό διαγωνισμό από τις αρχές Ιουνίου.