Μητέρα και βρέφος μεταφέρθηκαν σε κοντινά κέντρα υγείας και η υγεία τους βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Μια αχτίδα ελπίδας μέσα στα συντρίμμια εμφανίστηκε στην πόλη Κάλι της Κολομβίας, όπου διασώστες ανέσυραν ζωντανούς μια μητέρα και το νεογέννητο μωρό της. Οι δυο τους είχαν παγιδευτεί στα συντρίμμια πενταώροφου κτηρίου που κατέρρευσε μετά τον σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Μητέρα και βρέφος μεταφέρθηκαν σε κοντινά κέντρα υγείας και η υγεία τους βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται αδιάκοπα. Ένας από τους διασώστες, ο Κάρλος Ορτίς, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Ευτυχώς, βρήκαμε το μωρό μαζί με τη μητέρα του, κάτι που μας έδωσε ελπίδα να συνεχίσουμε το έργο μας. Έχουμε ήδη διασώσει επτά ανθρώπους και αυτή τη στιγμή αναζητούμε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και τον επτάχρονο εγγονό τους, οι οποίοι δείχνουν σημάδια ζωής».

Αναφερόμενος στο βρέφος που διασώθηκε ο Ορτίς δήλωσε: «Ευτυχώς, είναι σε σταθερή κατάσταση».

{https://x.com/PresstvExtra/status/2086983297951805445}

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Με πληροφορίες από voxnews.al