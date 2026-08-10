Όλη μου η δύναμη και η αγάπη για τη γη μου, έγραψε η Σακίρα για τον σεισμό στην Κολομβία.

Μήνυμα αγάπης και ενότητας έστειλε η Σακίρα μετά τον φονικό σεισμό στην Κολομβία που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 110 ανθρώπους.

«Αγαπημένη μου Κολομβία, η καρδιά μου είναι με όλους όσοι σήμερα ένιωσαν αυτόν τον σεισμό και με τις οικογένειες που περνούν στιγμές αγωνίας» έγραψε η διάσημη Κολομβιανή τραγουδίστρια στα socila media.

Πρόσθεσε πως «σε τέτοιες στιγμές, οι Κολομβιανοί ξέρουμε να ενωνόμαστε και να στηριζόμαστε ο ένας τον άλλον. Όλη μου η δύναμη και η αγάπη για τη γη μου. Ας αγκαλιαστούμε δυνατά και ας είμαστε σε εγρήγορση για τις όποιες οδηγίες ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το συντομότερο δυνατό».

Εκατόμβη νεκρών από τον φονικό σεισμό

Ήδη οι νεκροί από τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε το απόγευμα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) την δυτική Κολομβία έχουν ξεπεράσει τους 100 και οι φόβοι ότι θα αυξηθούν κι άλλο είναι έκδηλοι.

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Ο νέος πρόεδρος της χώρας, Abelardo De La Espriella, δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό έχει φτάσει πλέον τους 111, αναφέρει το Reuters. Τουλάχιστον τρία παιδιά είναι μεταξύ των νεκρών στη Βάλε ντελ Κάουκα, δήλωσε η κυβερνήτης της περιοχής, Dilian Francisca Toro.

Την ίδια ώρα 87 είναι οι τραυματίες και 61 κτίρια κατέρρευσαν, πρόσθεσε ο πρόεδρος της χώρας, σημειώνοντας ότι η διάσωση των επιζώντων είναι η προτεραιότητά του.

{https://x.com/IIGEAac/status/2086830345060540485}

{https://x.com/PMT67/status/2086888317077848408}

Ο νέος πρόεδρος - υποστηρικτής του Τραμπ, που ανέλαβε καθήκοντα μόλις στις 7 Αυγούστου, απευθύνθηκε «στον κολομβιανό λαό που περνάει δύσκολες στιγμές σήμερα».

{https://x.com/Jupacg/status/2086806363435356393}

«Θέλω να πω αυτό δεν είστε μόνοι», έγραψε ο De La Espriella στο X. «Έχετε έναν πρόεδρο που νοιάζεται βαθιά για τον λαό του και που θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να σας προστατεύσει, να σας στηρίξει και, μαζί, να βοηθήσει τις πληγείσες περιοχές να σταθούν ξανά στα πόδια τους».

{https://x.com/ABDELAESPRIELLA/status/2086872024941502582}

«Εθνική καταστροφή»

Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα λόγω του σεισμού, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

{https://x.com/realdavidonline/status/2086867170559181257}

Η κήρυξη δίνει στον πρόεδρο της χώρας ορισμένες ειδικές εξουσίες για την έκδοση εκτελεστικών διαταγμάτων, σύμφωνα με την κολομβιανή εφημερίδα El Tiempo. Η απόφαση ελήφθη αφού ο πρόεδρος της Κολομβίας, Abelardo De La Espriella, έσπευσε από το σπίτι του στην πρωτεύουσα Μπογκοτά μετά από έκτακτη συνεδρίαση που συγκάλεσε για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

{https://x.com/joeltorresDO/status/2086834030859694331}

Οι γεωλογικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και της Κολομβίας ανέφεραν ότι ένας σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:34 π.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα, με επίκεντρο το δυτικό τμήμα Chocó. Έγινε επίσης αισθητός στη γειτονική Βενεζουέλα, η οποία δεν έχει συνέλθει ακόμα από τον φονικό διπλό σεισμό στις 24 Ιουνίου με χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες.

Νωρίτερα η τοπική κυβερνήτης στην περιφέρεια Choco που επλήγη ιδιαίτερα από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ μετέφερε την είδηση για τέσσερις ακόμη νεκρούς στην περιοχή της. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Μανισάλες.

{https://x.com/NubiaCarolinaCC/status/2086844329826378129}

Εικόνες που φθάνουν από τα διεθνή πρακτορεία δείχνουν ανθρώπους να ψάχνουν κάτω από συντρίμμια για ίχνη ζωής καθώς άγνωστος παραμένει ο αριθμός των εγκλωβισμένων και των τραυματιών.

{https://x.com/NoticiasCaracol/status/2086867137465917578}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dklbwxrjqpop?integrationId=40599y14juihe6ly}





