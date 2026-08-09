Τι καταγγέλλει ιδιοκτήτης διαμερίσματος.

Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο τέχνασμα φαίνεται πως χρησιμοποίησαν διαρρήκτες στον Βύρωνα, προκειμένου να παραβιάσουν τις κλειδαριές διαμερισμάτων και να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες έριχναν οξύ στις κλειδαριές των θυρών, προκαλώντας φθορά στον μηχανισμό και διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την είσοδό τους στα σπίτια.

Το ιδιαίτερο στοιχείο στις συγκεκριμένες διαρρήξεις είναι η χρήση καυστικής ουσίας πάνω στην κλειδαριά. Οι δράστες επιχειρούσαν αρχικά να προκαλέσουν ζημιά στον μηχανισμό και στη συνέχεια να ανοίξουν την πόρτα χωρίς να χρειαστεί να προκαλέσουν εκτεταμένες φθορές στο υπόλοιπο μέρος της εισόδου.

Η μέθοδος φαίνεται να έχει ως στόχο να δυσκολέψει και τον εντοπισμό της παραβίασης, καθώς τα ίχνη στην πόρτα μπορεί αρχικά να μην είναι τόσο εμφανή όσο σε μια κλασική διάρρηξη με χρήση εργαλείων.

Οι έρευνες των Αρχών

Τα περιστατικά έχουν προκαλέσει την κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι διαρρήξεις και αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

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Στο μικροσκόπιο μπορούν να βρεθούν μεταξύ άλλων οι κάμερες ασφαλείας από πολυκατοικίες και καταστήματα της περιοχής, αλλά και τυχόν άλλα στοιχεία που άφησαν πίσω τους οι δράστες.

Παράλληλα, εξετάζεται εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους και αν πρόκειται για οργανωμένη ομάδα που έχει υιοθετήσει τη συγκεκριμένη μέθοδο δράσης.

Ανησυχία στους κατοίκους

Η συγκεκριμένη πρακτική προκαλεί επιπλέον ανησυχία στους κατοίκους, καθώς η χρήση χημικών ουσιών στις εισόδους των κατοικιών δημιουργεί έναν επιπλέον κίνδυνο, πέρα από την ίδια τη διάρρηξη.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν τα διαθέσιμα οπτικά και άλλα στοιχεία από τα σημεία όπου σημειώθηκαν τα περιστατικά.

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