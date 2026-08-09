Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες, ενώ δεν αποκλείεται να έχουν χρησιμοποιήσει την ίδια μεθοδολογία και σε άλλες περιπτώσεις.

Ένα απίστευτο τέχνασμα χρησιμοποίησαν επιτήδειοι στη Βοιωτία για να εξαπατήσουν δύο ηλικιωμένες γυναίκες, πείθοντάς τες ότι κινδύνευαν με βαρύ πρόστιμο από την εφορία εάν δεν έβγαζαν από τα σπίτια τους χρήματα και κοσμήματα.

Ο δράστης τηλεφωνούσε στα θύματά του προσποιούμενος τον λογιστή και χρησιμοποιούσε ως πρόσχημα έναν υποτιθέμενο «δορυφόρο της εφορίας», ο οποίος δήθεν μπορούσε να καταγράψει τα μετρητά και τα χρυσαφικά που βρίσκονταν μέσα στα σπίτια.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, οι δύο υποθέσεις σημειώθηκαν σε διαφορετικά χωριά της Βοιωτίας και παρουσιάζουν σχεδόν πανομοιότυπο τρόπο δράσης, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι πιθανότατα πρόκειται για τον ίδιο δράστη ή την ίδια ομάδα.

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Η 90χρονη και η λεία των 400.000 ευρώ

Η πρώτη περίπτωση αφορά μία 90χρονη γυναίκα, την οποία ο απατεώνας προσέγγισε τηλεφωνικά υποδυόμενος τον λογιστή της.

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Με ιδιαίτερα πειστικό τρόπο της είπε ότι η εφορία χρησιμοποιεί ειδικό «δορυφόρο καταγραφής», μέσω του οποίου μπορεί να εντοπίσει μετρητά και χρυσαφικά μέσα στις κατοικίες. Την προειδοποίησε, μάλιστα, ότι εάν δεν απομάκρυνε τα αντικείμενα από το σπίτι της, θα της επιβαλλόταν βαρύ πρόστιμο.

Η ηλικιωμένη πείστηκε από την ιστορία και ακολούθησε κατά γράμμα τις οδηγίες που της έδωσε ο άγνωστος.

Έβαλε τα χρήματα και τα κοσμήματά της σε μία σακούλα και την άφησε στην αυλή του σπιτιού της. Στη συνέχεια επέστρεψε στο εσωτερικό της κατοικίας, όπως της είχε υποδείξει ο δράστης.

Τότε εμφανίστηκε συνεργός του, ο οποίος πήρε τη σακούλα και εξαφανίστηκε.

Η συνολική λεία ανέρχεται σε περίπου 400.000 ευρώ, μαζί με κοσμήματα. Όταν η 90χρονη αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές.

Την έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών έχει αναλάβει η Ασφάλεια Λιβαδειάς.

Το ίδιο κόλπο σε 93χρονη

Η ίδια μεθοδολογία φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε και σε δεύτερη περίπτωση, αυτή τη φορά σε βάρος μιας 93χρονης γυναίκας σε άλλο χωριό της Βοιωτίας.

Το απόγευμα της 7ης Αυγούστου, ο απατεώνας τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και παρουσιάστηκε ξανά ως λογιστής.

Το σενάριο ήταν πανομοιότυπο: της είπε ότι έπρεπε να απομακρύνει από το σπίτι όλα τα χρήματα και τα χρυσαφικά που είχε στην κατοχή της, ώστε να μην τα καταγράψει ο υποτιθέμενος «δορυφόρος της εφορίας» και να μην της επιβληθεί πρόστιμο.

Η 93χρονη πείστηκε και συγκέντρωσε σε μία σακούλα 5.000 ευρώ και τα κοσμήματά της.

Ακολούθησε τις οδηγίες του αγνώστου και άφησε τη σακούλα έξω από την πόρτα του σπιτιού της. Μόλις μπήκε ξανά στο εσωτερικό, συνεργός του απατεώνα εμφανίστηκε, πήρε τη σακούλα και απομακρύνθηκε.

Η γυναίκα αντιλήφθηκε την απάτη περίπου μία ώρα αργότερα και επικοινώνησε με την Αστυνομία.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ορχομενού, το οποίο διερευνά την ταυτότητα των δραστών και το ενδεχόμενο οι δύο υποθέσεις να συνδέονται.