Τονίζει ότι τα δεδομένα από συνολικά 569 μετεωρολογικούς σταθμούς σε κατοικημένες περιοχές παρουσιάζουν μια πιο σύνθετη εικόνα.

Την εικόνα για τις θερμοκρασίες που καταγράφηκαν το Σάββατο 8 Αυγούστου παρουσίασε ο Σάκης Αρναούτογλου, επιχειρώντας να διαχωρίσει τις ακραίες τοπικές τιμές από τη συνολική θερμοκρασιακή εικόνα της χώρας.

Σε ανάρτησή του με τίτλο «Η ζέστη όπως καταγράφηκε. Όχι όπως ακούστηκε μέσα από τίτλους», ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει ότι η 8η Αυγούστου 2026 ήταν πράγματι μία πολύ ζεστή ημέρα. Ωστόσο, τονίζει ότι τα δεδομένα από συνολικά 569 μετεωρολογικούς σταθμούς σε κατοικημένες περιοχές παρουσιάζουν μια πιο σύνθετη εικόνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, η μέση μέγιστη θερμοκρασία στους συγκεκριμένους σταθμούς διαμορφώθηκε στους 34,3 βαθμούς Κελσίου.

Μόλις ένας από τους 569 σταθμούς, δηλαδή ποσοστό 0,2%, κατέγραψε θερμοκρασία 39,5 βαθμών. Παράλληλα, μόνο επτά σταθμοί, που αντιστοιχούν στο 1,2% του συνόλου, έφτασαν ή ξεπέρασαν τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Στην κατηγορία από 37 έως 38,9 βαθμούς βρέθηκαν περίπου 85 σταθμοί, δηλαδή σχεδόν το 15% του συνόλου. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση των καταγραφών, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, εντοπίστηκε μεταξύ 35 και 36,9 βαθμών.

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Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 300 σταθμοί, ποσοστό άνω του 52%, δεν έφτασαν καν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Περίπου 180 σταθμοί, σχεδόν το 32% του συνόλου, κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς, ενώ σε δεκάδες κατοικημένες περιοχές το θερμόμετρο δεν ξεπέρασε τους 30 βαθμούς.

Ο Σάκης Αρναούτογλου δεν αμφισβητεί, πάντως, ότι η ζέστη ήταν έντονη και σε ορισμένες περιοχές ιδιαίτερα ισχυρή. Εκείνο που επισημαίνει είναι ότι οι υψηλότερες τοπικές καταγραφές δεν αποτυπώνουν από μόνες τους την κατάσταση που επικράτησε σε ολόκληρη τη χώρα.

«Άλλο είναι οι τοπικές κορυφώσεις και άλλο η πραγματική θερμοκρασιακή εικόνα μιας ολόκληρης χώρας», καταλήγει στην ανάρτησή του.

{https://www.facebook.com/SakisArnaoutoglouForecasts/posts/pfbid02otpSqEX7BKwkoS5VNm2HytSpiam8d3GmpVeixUBnkdXnEvhwZDQVjST4HV5bWh1Jl}

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου:

«Η ζέστη όπως καταγράφηκε. Όχι όπως ακούστηκε μέσα απο τιτλους!!!

Το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026 ήταν πράγματι μια πολύ ζεστή ημέρα, όμως η συνολική εικόνα των 569 σταθμών σε κατοικημένες περιοχές παρουσιάζει αρκετές αποχρώσεις. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία διαμορφώθηκε στους 34,3°C, μια τιμή που περιγράφει πολύ καλύτερα το σύνολο της ημέρας από τις λίγες υψηλότερες καταγραφές.

Μόλις ένας σταθμός, το 0,2% του συνόλου, έφτασε τους 39,5°C, ενώ μόνο 7 σταθμοί, το 1,2%, έφτασαν τους 39°C ή περισσότερο. Στη ζώνη των 37 έως 38,9°C βρέθηκαν περίπου 85 σταθμοί, σχεδόν το 15%, ενώ η μεγαλύτερη συγκέντρωση εμφανίστηκε μεταξύ 35 και 36,9°C.

Από την άλλη πλευρά, περισσότεροι από 300 σταθμοί, πάνω από το 52%, δεν έφτασαν ούτε τους 35°C. Περίπου 180 σταθμοί, σχεδόν το 32%, έμειναν έως τους 33°C, ενώ υπήρχαν και δεκάδες κατοικημένες περιοχές όπου η μέγιστη δεν ξεπέρασε τους 30°C.

Η ζέστη λοιπόν ήταν έντονη και σε ορισμένες περιοχές πολύ ισχυρή, αλλά η στατιστική εικόνα της χώρας ήταν σαφώς πιο σύνθετη. Η μέση μέγιστη των 34,3°C, μαζί με την κατανομή των 569 σταθμών, δείχνει ότι άλλο είναι οι τοπικές κορυφώσεις και άλλο η πραγματική θερμοκρασιακή εικόνα μιας ολόκληρης χώρας.

Με εκτίμηση

Σάκης Αρναούτογλου»