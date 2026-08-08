Εξασφάλισε την πρόκριση στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

ΗΔανάη Μπακογιάννη έκανε δεύτερο πανελλήνιο ρεκόρ στο Παγκόσμιο Κ20.

Η κόρη του Κώστα Μπακογιάννη και της Κάλλιας Καμπουρίδου αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στο Όρεγκον των ΗΠΑ, όπου σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα με εμπόδια.

Η νεαρή αθλήτρια τερμάτισε σε χρόνο 13.61 στα προκριματικά, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στη σειρά της και εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκριση στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Με την επίδοσή της βελτίωσε το προηγούμενο δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ20, 13.64, που είχε πετύχει στον προκριματικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στον Βόλο.

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Η Δανάη Μπακογιάννη γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου 2009 και αγωνίζεται με τον ΣΑΚΑ. Προπονήτριά της είναι η παλιά πρωταθλήτρια των συνθέτων Φωτεινή Κατσινέλη, υπό την καθοδήγηση της οποίας έχει παρουσιάσει σημαντική εξέλιξη τόσο στα εμπόδια της ηλικιακής κατηγορίας της όσο και στα υψηλότερα εμπόδια.

Οι επιτυχίες της είχαν αρχίσει να διαφαίνονται ήδη από τον κλειστό στίβο. Στα 60 μέτρα με εμπόδια είχε σημειώσει πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 με χρόνο 8.46, ενώ ακολούθησαν διαδοχικές βελτιώσεις των επιδόσεών της. Η 17χρονη είχε επίσης, κατακτήσει την έκτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι.

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Η ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ:

«Η φετινή σεζόν έκλεισε ιδανικά για την Δανάη Μπακογιάννη, καθώς με διαφορά λίγων ωρών κατάφερε να πετύχει δύο πανελλήνια ρεκόρ στα 100 μ. εμπ. Κ20.

Η αθλήτρια της Φωτεινής Κατσινέλη μετά το 13.61 του προκριματικού τερμάτισε σε 13.59 στον ημιτελικό και κατάφερε, στο φινάλε της σεζόν, να υλοποιήσει έναν ακόμη στόχο της: μια κούρσα κάτω από τα 13.60.

Η 17χρονη Ελληνίδα έτρεξε στον ένατο διάδρομο της δεύτερης ημιτελικής σειράς. Έφυγε πολύ καλά στην εκκίνηση και, όπως κάνει πάντα, κυνήγησε μέχρι τέλους τις αντιπάλους της.

Το επίπεδο του αγώνα ήταν ιδιαίτερα υψηλό, με τις οκτώ πρώτες αθλήτριες να πετυχαίνουν επιδόσεις κάτω από τα 13.20 και τις τρεις πρώτες κάτω από τα 13.10. Γρηγορότερη όλων ήταν η Τούμι Ραμόγκοπα από τη Νότια Αφρική με 13.02.

Η Μπακογιάννη κατέλαβε την 18η θέση, ωστόσο χαρακτηριστικό είναι πως μπροστά της είχε μόλις μία αθλήτρια γεννημένη το 2009, την κάτοχο του ευρωπαϊκού ρεκόρ στα 100 μ. εμπ. Κ18».