Για πρωτοφανή ενέργεια του Κώστα Μπακογιάννη κάνει λόγο η παράταξη «Αθήνα Τώρα».

Την αντίδραση της δημοτικής παράταξης «Αθήνα Τώρα» του Χάρη Δούκα προκάλεσε η στάση του Κώστα Μπακογιάννη κατά τη διαδικασία επανεκλογής της Δέσποινας Λιμνιωτάκη στη θέση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Με ανακοίνωσή της, η παράταξη «Αθήνα Τώρα» κάνει λόγο για μια πρωτοφανή ενέργεια στα χρονικά του Δήμου, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Μπακογιάννης καταψήφισε την πρόταση της πλειοψηφίας για την επανεκλογή της κ. Λιμνιωτάκη, κάτι που ,όπως αναφέρει, δεν έχει συμβεί ποτέ στη σύγχρονη ιστορία του Δήμου Αθηναίων.

Η παράταξη κατηγορεί τον πρώην δήμαρχο ότι επιλέγει τον λαϊκισμό και καλλιεργεί την πόλωση και τον διχασμό, αδιαφορώντας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, για τις συνέπειες που μπορεί να έχουν οι επιλογές του στην εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι πολίτες της Αθήνας έχουν ήδη αξιολογήσει αρνητικά τόσο τη θητεία του ως δημάρχου όσο και τη σημερινή αντιπολιτευτική του τακτική. Όπως επισημαίνει, η στάση του κ. Μπακογιάννη στρέφεται εναντίον πρωτοβουλιών της δημοτικής αρχής που, κατά την εκτίμησή της, συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πρωτεύουσας.

Η ανακοίνωση

«Με μια πρωτοφανή στα χρονικά του Δήμου Αθηναίων ενέργεια, ο κ. Μπακογιάννης δήλωσε ότι καταψηφίζει την πρόταση της πλειοψηφίας για την επανεκλογή της κ. Δέσποινας Λιμνιωτάκη ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάτι που δεν έγινε ποτέ στην πρόσφατη ιστορία του Δήμου Αθηναίων.

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Ο κ. Μπακογιάννης αδίστακτα λαϊκίζει, καλλιεργεί την πόλωση και τον διχασμό, αδιαφορώντας για τις συνέπειες των επιλογών του, που υπονομεύουν την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Την απάντηση, του τη δίνουν καθημερινά οι πολίτες, που συνεχίζουν να του γυρίζουν την πλάτη όχι μόνο για το καταδικασμένο παρελθόν του ως Δήμαρχος, αλλά και για τη σημερινή τακτική του. Τακτική που στρέφεται εις βάρος κάθε ενέργειας του Δήμου που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των δημοτών μας».