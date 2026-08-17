Το παρών στα γενέθλια του Κυριάκου Πιερρακάκη έδωσαν μεταξύ άλλων 7 βουλευτές της ΝΔ, 6 τοπικοί επιχειρηματίες και 22 «γαλάζια» στελέχη της αυτοδιοίκησης -Πού στοχεύουν οι συναθροίσεις του «τσάρου» της οικονομίας.

Διακοπές στην Πάλαιρο της Αιτωλοακαρνανίας κάνει ο «τσάρος» της οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης με την οικογένειά του, διακοπές που συνέπεσαν με την ημέρα των 43ων γενεθλίων του.

Γενέθλια που μετατράπηκαν σε μια μεγάλη «μάζωξη» ενόψει της μάχης της «διαδοχής» του Κυριάκου Μητσοτάκη, όποτε αυτή προκύψει, στο νυν κυβερνών κόμμα.

Το παρών έδωσαν 7 βουλευτές της ΝΔ, 6 τοπικοί επιχειρηματίες και 22 «γαλάζια» στελέχη της αυτοδιοίκησης. Επίσης οι πρόεδροι ΔΕΕΠ (Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας) Πρέβεζας και Λευκάδας, και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

Οι βουλευτές που παρέστησαν ήταν οι Κώστας Καραγκούνης, Βασίλης Γιόγιακας, Γιώργος Στύλιος, Θανάσης Καββαθάς, Μαρία Κεφάλα, Θανάσης Σταυρόπουλος και Σπύρος Κυριάκος. Μεταξύ των αυτοδιοικητικών οι δήμαρχοι της περιοχής- Ακτίου-Βόνιτσας Θανάσης Κασόλας, Λευκάδας Ξενοφών Βεργίνης, Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου και Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο «τσάρος» της οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup διαμένει στο πολύ ωραίο ξενοδοχείο που έχουν στην Πάλαιρο ο Κωνσταντίνος Ροκόφυλλος, γιος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Χρήστου Ροκόφυλλου και αδερφός της Άννας Ροκοφύλλου (ο σύζυγός της είναι από τους στενότερους φίλους του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη), καθώς τον Κυριάκο Πιερρακάκη με τα δυο αδέρφια τον συνδέει στενή φιλία.

Τα γενέθλια πάντως ήταν η αφορμή για να στηθεί η συγκεκριμένη μάζωξη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης σε όποιο μέρος της χώρας πηγαίνει ο υπουργός Οικονομικών πραγματοποιεί αντίστοιχες μαζώξεις, στήνοντας τον δικό του μηχανισμό ενόψει της διαδοχής στη Νέα Δημοκρατία όποτε αυτή πραγματοποιηθεί.

Όπως είναι φανερό ο Κ. Πιερρακάκης δεν πάει σε καμία περίπτωση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά θα αποτελεί τον «άλλο πόλο» απέναντι στον Νίκο Δένδια που αποτελεί τον εναλλακτικό πόλο της σημερινής ηγεσίας.

Θυμίζουμε δε, από όσες αντίστοιχες «συνάξεις» έχουν δημοσιοποιηθεί, αυτή στην περσυνή ΔΕΘ, παλαιότερα στη Λακωνία και την Αν. Μακεδονία-Θράκη κοκ.

Πληροφορούμαστε πάντως πως στον Κυριάκο Πιερρακάκη άρεσε τόσο πολύ η περιοχή που έκλεισε από τώρα και για του χρόνου!