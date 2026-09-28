Στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας στην Ασία, το αμερικανικό αργό για παράδοση Νοεμβρίου ενισχύθηκε κατά 1,3%, στα 93,62 δολάρια το βαρέλι.

Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς η προοπτική αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή απομακρύνεται και η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ επιστρέφει στο επίκεντρο των αγορών.

Στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας στην Ασία, το αμερικανικό αργό για παράδοση Νοεμβρίου ενισχύθηκε κατά 1,3%, στα 93,62 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρεντ σημείωσε άνοδο 1,8%, φθάνοντας στα 106,31 δολάρια.

Νέα ώθηση στις τιμές έδωσε η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να απορρίψει την υπό όρους πρόταση της Τεχεράνης για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και επανέναρξη των πυρηνικών διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον.

Διπλωματική πρωτοβουλία

«Έκαναν μια πρόταση, αλλά την απέρριψα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, επιβεβαιώνοντας ότι η τελευταία διπλωματική πρωτοβουλία του Ιράν δεν έγινε αποδεκτή.

Η εξέλιξη αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ έχει πει σε συνεργάτες του ότι αναμένει τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν να επαναληφθούν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η προοπτική μιας νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης ενισχύει εκ νέου το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στις τιμές του πετρελαίου.

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Στο επίκεντρο βρίσκεται το μέλλον των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως. Κάθε ένδειξη ότι η κρίση γύρω από τη θαλάσσια δίοδο θα παραταθεί μεταφράζεται από τις αγορές σε αυξημένο κίνδυνο για την ομαλή τροφοδοσία με πετρέλαιο και, κατ’ επέκταση, σε ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Η Τεχεράνη είχε επιχειρήσει την Παρασκευή να ανοίξει ένα παράθυρο αποκλιμάκωσης. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ότι η χώρα του ήταν έτοιμη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και να επιστρέψει στο τραπέζι των πυρηνικών συνομιλιών μέσα σε επτά ημέρες.

Οι όροι

Η προσφορά, ωστόσο, συνοδευόταν από όρους. Η Τεχεράνη ζητούσε τον τερματισμό όσων χαρακτηρίζει αμερικανικές «πράξεις επιθετικότητας», την άρση του ναυτικού αποκλεισμού και του «οικονομικού πολέμου», καθώς και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

«Εάν εκπληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις, τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν στο τέλος των επτά ημερών και οι συνομιλίες θα επαναληφθούν», είχε δηλώσει ο Αραγτσί.

Η απόρριψη της πρότασης περιορίζει, τουλάχιστον προς το παρόν, τις προσδοκίες για μια γρήγορη διπλωματική διέξοδο. Την ίδια στιγμή, οι εντάσεις εξακολουθούν να εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή, με τον υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμό στην Υεμένη να ανακοινώνει το Σάββατο ότι αναχαίτισε βλήματα που εκτοξεύθηκαν από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι.