Η Τεχεράνη επιμένει ότι οι όροι που έχει θέσει για την επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού παραμένουν στο τραπέζι.

Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να επιστρέψει σε πολεμική αναμέτρηση, εφόσον αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να διαμηνύει παράλληλα ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα των διαπραγματεύσεων.

Η τοποθέτηση του Ιρανού υπουργού έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της τελευταίας ιρανικής πρότασης για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη επιμένει ότι οι όροι που έχει θέσει για την επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού παραμένουν στο τραπέζι. Ο Αραγτσί έχει ξεκαθαρίσει ότι το Ιράν δεν υπαναχωρεί από τις απαιτήσεις του, ενώ ταυτόχρονα δηλώνει ότι η διπλωματική οδός εξακολουθεί να αποτελεί επιλογή.

«Δεν εγκαταλείπουμε τη διπλωματία»

Το μήνυμα του Αραγτσί αποτυπώνει τη διπλή στρατηγική της Τεχεράνης: από τη μία πλευρά, διατήρηση της στρατιωτικής ετοιμότητας και, από την άλλη, προσπάθεια να παραμείνει ενεργό το κανάλι των διαπραγματεύσεων.

Η ιρανική πλευρά έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι δεν επιδιώκει έναν νέο πόλεμο, αλλά ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε νέα επίθεση. Παράλληλα, έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένη να επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες προσέλθουν με πραγματική διάθεση για συμφωνία.

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Η Τεχεράνη, πάντως, δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται την Ουάσινγκτον, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας νέας συμφωνίας.

Στο επίκεντρο το Στενό του Ορμούζ

Κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης παραμένει το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το Ιράν έχει προτείνει να ανοίξει εκ νέου το στρατηγικής σημασίας πέρασμα εντός επτά ημερών από την αποδοχή της πρότασής του, υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιηθούν συγκεκριμένα αιτήματα της Τεχεράνης και θα ξεκινήσουν νέες διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.

Μεταξύ των όρων που έχουν δημοσιοποιηθεί περιλαμβάνονται η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός των εχθροπραξιών στα διάφορα μέτωπα της περιοχής.