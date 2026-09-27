Για προληπτικούς λόγους, περίπου 85 κατοικίες στην περιοχή εκκενώθηκαν, με τους κατοίκους να μεταφέρονται προσωρινά σε ασφαλή χώρο.

Την ικανοποίησή του για τη σύλληψη πέντε ανδρών στη Βρετανία, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια κοντά στην αμερικανική αεροπορική βάση RAF Fairford, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «φανταστική εξέλιξη» την επιχείρηση των βρετανικών Αρχών και υποστήριξε ότι οι συλληφθέντες φέρεται να σχεδίαζαν να προκαλέσουν «μεγάλη ζημιά» στην αμερικανική εγκατάσταση.

«Τους παρακολουθούσαμε εδώ και πολύ καιρό και τελικά τους πιάσαμε», δήλωσε ο Τραμπ, επισημαίνοντας παράλληλα τη συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βρετανίας στην υπόθεση. Δεν έδωσε, ωστόσο, περισσότερες πληροφορίες για τον πιθανό ρόλο των αμερικανικών υπηρεσιών στην έρευνα.

{https://x.com/PolitlcsUK/status/2104222292662219022}

Πέντε συλλήψεις και μεγάλη επιχείρηση ασφαλείας

Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 00:45 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν οι βρετανικές Αρχές ενημερώθηκαν για τρία ύποπτα οχήματα που κινούνταν προς την RAF Fairford.

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Ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στην περιοχή και προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ανδρών, οι οποίοι κρατούνται στο πλαίσιο έρευνας για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και πιθανή προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας.

Γύρω από τα οχήματα δημιουργήθηκε ζώνη ασφαλείας περίπου 400 μέτρων, ενώ ειδικοί πυροτεχνουργοί του βρετανικού στρατού ανέλαβαν να εξετάσουν τα οχήματα. Η αστυνομία χαρακτήρισε το περιστατικό «μείζον» και ανακοίνωσε ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Για προληπτικούς λόγους, περίπου 85 κατοικίες στην περιοχή εκκενώθηκαν, με τους κατοίκους να μεταφέρονται προσωρινά σε ασφαλή χώρο.

Στο επίκεντρο η αμερικανική βάση

Η RAF Fairford έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς χρησιμοποιείται από την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία και έχει αποτελέσει βάση για αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά.

Η ασφάλεια γύρω από την εγκατάσταση έχει ενισχυθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, ενώ η βάση έχει βρεθεί στο επίκεντρο λόγω της χρήσης αμερικανικών αεροσκαφών στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Η υπόθεση έχει πλέον περάσει στα χέρια της βρετανικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Οι Αρχές εξετάζουν τα τρία οχήματα και τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς σχεδίαζαν οι πέντε συλληφθέντες και αν υπήρχε συγκεκριμένος στόχος.

Μέχρι στιγμής, πάντως, οι βρετανικές Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι το περιστατικό συνδέεται με συγκεκριμένη χώρα ή οργάνωση.