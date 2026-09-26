Περίπου μισή ώρα κράτησε η καταρρακτώδης βροχή στη Σκιάθο.

Το σύντομο πέρασμα της κακοκαιρίας από τη Σκιάθο είχε ως συνέπεια να μετατραπούν σε ποτάμια οι δρόμοι, λόγω της καταρρακτώδους βροχής.

Περίπου στις 19:30 του Σαββάτου άρχισε να βρέχει καταρρακτωδώς στη Σκιάθο. Το μπουρίνι διήρκεσε περίπου μισή ώρα, ωστόσο ήταν αρκετό για να μετατραπούν σε ποτάμια δρόμοι του νησιού, ενώ το νερό παρέσυρε καρέκλες και τραπέζια από καταστήματα εστίασης, όπως φαίνεται σε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα skiathoslife.

{https://www.instagram.com/p/DdwmI2ZD6V7/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που έχει εκδηλώσει η ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις αναμένονται έως αργά τη νύχτα στην Πελοπόννησο- κυρίως σε Λακωνία, Αρκαδία, Αργολίδα- και στα Κύθηρα. Από αργά τη νύχτα τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική Θεσσαλία- κυρίως τη Μαγνησία- και τις Σποράδες έως το πρωί της Κυριακής, αλλά και την Εύβοια, έως αύριο αργά το απόγευμα.

Επιπλέον, από απόψε, αλλά και την Κυριακή, αναμένεται να πνέουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, με ένταση 7-8 μποφόρ, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.