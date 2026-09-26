Ένα εντυπωσιακό ορεινό χωριό που σίγουρα γνωρίζετε αλλά αξίζει να επισκεφθείτε το φθινόπωρο.

Το φθινόπωρο έχει πλέον κάνει αισθητή την παρουσία του, οι θερμοκρασίες πέφτουν σταδιακά και οι πρώτες βροχές έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους χαρίζοντας στη φύση το χαρακτηριστικό χρώμα της εποχής. Είναι, λοιπόν, η ιδανική περίοδος για μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα σε ορεινά χωριά και περιοχές που «ταιριάζουν» απόλυτα στο φθινοπωρινό τοπίο.

Η Αρκαδία είναι ένας από εκείνους τους προορισμούς που από τον Οκτώβρη αποκτά μία διαφορετική γοητεία.

Τα βουνά, τα πυκνά ελατόδαση και οι παραδοσιακοί οικισμοί ντύνονται στα χρώματα της εποχής, δημιουργώντας ένα σκηνικό ιδανικό για όσους αναζητούν λίγες ημέρες μακριά από τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης.

Από τα γραφικά χωριά της Γορτυνίας μέχρι και τις πιο ήσυχες γωνιές του Μαινάλου, η ορεινή Αρκαδία προσφέρεται για περίπατο στη φύση, πεζοπορία και εξερεύνηση, με κάθε χωριό να έχει τη δική του ταυτότητα.

Ένα από τα πιο ορεινά χωριά της Αρκαδίας

Ένας από τους οικισμούς της Αρκαδίας που αξίζει να ανακαλύψει κανείς το φθινόπωρο είναι η Ελάτη, ένα από τα πιο ορεινά χωριά της περιοχής, που βρίσκεται σκαρφαλωμένο στις πλαγιές του Μαινάλου, σε υψόμετρο περίπου 1.200 μέτρων.

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Πρόκειται για έναν μικρό και ήσυχο οικισμό περιτριγυρισμένο από πυκνά δάση και έλατα που το φθινόπωρο αποκτά μία ιδιαίτερη και ρομαντική εικόνα.

Η Ελάτη βρίσκεται στη Γορτυνία, σε μικρή απόσταση από τη Βυτίνα, και αποτελεί ιδανική αφετηρία για να γνωρίσει κανείς τις ομορφιές του Μαινάλου.

Απλώνεται σε απόσταση περίπου 190 χιλιομέτρων από την Αθήνα, με τη διαδρομή να διαρκεί έως 2,5 ώρες, γεγονός που την καθιστά μια καλή επιλογή ακόμη και για μια σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα.

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Το φυσικό τοπίο της Ελάτης, είναι κάτι που ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή.

Τα έλατα κυριαρχούν γύρω από τον οικισμό, και τα μονοπάτια οδηγούν σε σημεία με ιδιαίτερα εντυπωσιακή θέα. Το φθινόπωρο, οι αποχρώσεις του δάσους αλλάζουν σταδιακά, δημιουργώντας ένα σκηνικό που προσφέρεται για περίπατο και εξερεύνηση.

Τα πέτρινα σπίτια, οι μικρές γειτονιές και το έντονο φυσικό στοιχείο δημιουργούν έναν αυθεντικό ορεινό χαρακτήρα, μακριά από την έντονη τουριστική ανάπτυξη μεγαλύτερων προορισμών της Αρκαδίας.

Η Ελάτη είναι από εκείνα τα χωριά που δεν χρειάζονται πολλά για να κερδίσουν τον επισκέπτη. Η ηρεμία, το πυκνό ελατοδάσος, το ορεινό τοπίο και η αυθεντική ατμόσφαιρα συνθέτουν έναν προορισμό ιδανικό για όσους θέλουν να απολαύσουν τη φύση και να ξεφύγουν, έστω και για λίγο, από την καθημερινότητα.

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