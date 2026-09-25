Την 1η Σεπτεμβρίου η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου ήταν 4,045%, ενώ στις 24 Σεπτεμβρίου είχε φτάσει στο 4,408%.

Χειρότερη είναι η εικόνα στην αγορά των ομολόγων σε σχέση με τις αρχές Σεπτεμβρίου, τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις μεγάλες οικονομίες του εξωτερικού. Οι τιμές των ομολόγων έχουν υποχωρήσει και οι αποδόσεις τους έχουν ανέβει, κάτι που σημαίνει ότι οι αγορές ζητούν πλέον υψηλότερο επιτόκιο για να δανείσουν τα κράτη.

Στην Ελλάδα η αλλαγή μέσα σε λίγες εβδομάδες είναι αισθητή. Την 1η Σεπτεμβρίου η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου ήταν 4,045%, ενώ στις 24 Σεπτεμβρίου είχε φτάσει στο 4,408%. Πρόκειται για άνοδο περίπου 0,36 ποσοστιαίας μονάδας. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιδείνωση στα μικρότερης διάρκειας ομόλογα. Το ελληνικό πενταετές ανέβηκε από 3,447% σε 3,858% και το διετές από 3,024% σε 3,431%.

Η πίεση, ωστόσο, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Σχεδόν ολόκληρη η διεθνής αγορά ομολόγων έχει κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση. Το γερμανικό δεκαετές, που αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς στην Ευρώπη, ανέβηκε από 3,357% στο 3,574%. Το ισπανικό δεκαετές από 3,815% στο 4,062%, το πορτογαλικό από 3,710% στο 3,964% και το ιταλικό από 4,199% στο 4,536%.

Η κατάσταση στη Γαλλία

Εκεί όμως που η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο είναι η Γαλλία. Η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ανέβηκε από 4,217% στις αρχές Σεπτεμβρίου στο 4,692% στις 24 του μήνα. Δηλαδή η αύξηση ήταν περίπου 0,48 ποσοστιαίες μονάδες, μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου.

Αυτό οδηγεί μάλιστα σε μια εξέλιξη που πριν από λίγα χρόνια θα φαινόταν ιδιαίτερα ασυνήθιστη: το γαλλικό δεκαετές έχει πλέον υψηλότερη απόδοση από το ελληνικό. Στις 24 Σεπτεμβρίου η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς βρισκόταν στο 4,692%, όταν το ελληνικό ήταν στο 4,408%. Η διαφορά μάλιστα μεγάλωσε μέσα στον μήνα, καθώς την 1η Σεπτεμβρίου οι δύο χώρες βρίσκονταν πολύ πιο κοντά, στο 4,217% και 4,045% αντίστοιχα.

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Τα ελληνικά ομόλογα έχουν χάσει έδαφος

Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι η ελληνική αγορά βελτιώθηκε. Το αντίθετο: και τα ελληνικά ομόλογα έχουν χάσει έδαφος. Απλώς η πίεση στη Γαλλία ήταν μεγαλύτερη. Το σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την Ελλάδα είναι η σύγκριση με τη Γερμανία. Η διαφορά της απόδοσης του ελληνικού δεκαετούς από το γερμανικό, το γνωστό «spread», αυξήθηκε από 69 μονάδες βάσης την 1η Σεπτεμβρίου στις 83 μονάδες στις 24 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή το ελληνικό ομόλογο απομακρύνθηκε από το γερμανικό μέσα στον μήνα.

Παρόμοια εικόνα υπάρχει και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στις ΗΠΑ η απόδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου ανέβηκε από 4,787% σε 5,144%, σχεδόν όσο αυξήθηκε και η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς. Στο αμερικανικό πενταετές η άνοδος ήταν ακόμη μεγαλύτερη, από 4,533% σε 5,022%. Στη Βρετανία το δεκαετές κινήθηκε από 5,241% στο 5,376%, παραμένοντας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Η Ελλάδα, πάντως, έχει αυτή την περίοδο ένα σημαντικό «μαξιλάρι». Ο ΟΔΔΗΧ δεν είναι αναγκασμένος να βγαίνει στις αγορές με κάθε κόστος και να δανείζεται όταν τα επιτόκια δεν τον συμφέρουν. Τα ταμειακά διαθέσιμα της Γενικής Κυβέρνησης ανέρχονται στα 32 δισ. ευρώ, γεγονός που δίνει στη χώρα μεγαλύτερη ευχέρεια στις κινήσεις της.