Χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις βρίσκονται στην τελική ευθεία, καθώς η προθεσμία παραγραφής για παλαιές χρήσεις πλησιάζει και η ΑΑΔΕ επιταχύνει τους ελέγχους.

Χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις κινδυνεύουν να περάσουν οριστικά στο αρχείο λόγω παραγραφής, εάν ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ δεν προλάβει μέχρι το τέλος του έτους να ολοκληρώσει τους ελέγχους και να κοινοποιήσει στους φορολογούμενους τις σχετικές πράξεις καταλογισμού φόρων και προστίμων.

Στο μικροσκόπιο οι παλιές υποθέσεις

Η πίεση χρόνου αυξάνεται, με ελεγκτικά κέντρα και ΔΟΥ να ξεσκονίζουν φακέλους παλαιών χρήσεων, αναζητώντας υποθέσεις υψηλού φορολογικού ενδιαφέροντος. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου οι υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν αποστείλει στη διοίκηση της ΑΑΔΕ τις λίστες με τις υποθέσεις που προτείνουν να ελεγχθούν κατά προτεραιότητα. Θα ακολουθήσει νέο «φιλτράρισμα», με βάση κριτήρια κινδύνου φοροδιαφυγής.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι υποθέσεις του φορολογικού έτους 2020, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου 2026 εκπνέει η πενταετής προθεσμία παραγραφής. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, ενώ στο ελεγκτικό ραντάρ βρίσκονται και υποθέσεις ΕΝΦΙΑ του 2021.

Η κοινοποίηση των πράξεων

Οι φορολογικές υπηρεσίες δεν αρκεί να εκδώσουν έως το τέλος Δεκεμβρίου τις προσωρινές ή οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Θα πρέπει να έχουν προλάβει και την κοινοποίησή τους στους ελεγχόμενους, ώστε να μη χαθεί το δικαίωμα του Δημοσίου για καταλογισμό φόρων και προστίμων.

Παράλληλα, ελέγχονται υποθέσεις του 2022 που αφορούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες οι οποίοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω myDATA και για τους οποίους ισχύει, υπό προϋποθέσεις, τριετής παραγραφή.

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Στο μικροσκόπιο βρίσκονται ακόμη υποθέσεις του 2018 με εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2024, καθώς και υποθέσεις του 2015 στις οποίες έχουν εμφανιστεί συμπληρωματικά στοιχεία, όπως πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.

Νέα ψηφιακή πύλη καταγγελιών

Την ίδια ώρα, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει νέα ψηφιακή πύλη καταγγελιών για σοβαρές υποθέσεις φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και οικονομικού εγκλήματος, με ενεργό ρόλο της «ΔΕΟΣ». Οι πληροφορίες θα διασταυρώνονται με φορολογικά, τελωνειακά και τραπεζικά δεδομένα και όσες κρίνονται σημαντικές θα οδηγούν σε στοχευμένους ελέγχους.

Από την αρχή του έτους έως τον Αύγουστο έχουν υποβληθεί 23.079 καταγγελίες για φορολογικές παραβάσεις, 395 για τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπόριο και 2.227 για περιστατικά διαφθοράς.