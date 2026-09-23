Τα περιθώρια για μεγαλύτερες παρεμβάσεις είναι περιορισμένα.

Μπορεί το πετρέλαιο να υποχώρησε χθες κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο να κινείται κοντά στα 72 ευρώ ανά μεγαβατώρα, όμως για τα νοικοκυριά η ενεργειακή πίεση παραμένει. Το νέο πακέτο στήριξης που εξετάζει η κυβέρνηση, ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ, δύσκολα θα αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα, καθώς οι υψηλές τιμές σε καύσιμα και θέρμανση συνεχίζουν να επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Τα περιθώρια για μεγαλύτερες παρεμβάσεις είναι περιορισμένα. Το οικονομικό επιτελείο αναζητεί δημοσιονομικά «μαξιλάρια» μέσω ανακατανομής δαπανών μεταξύ φορέων, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η αξιοποίηση μέρους του αποθεματικού του κρατικού προϋπολογισμού. Ωστόσο, ακόμη και με αυτές τις κινήσεις, το διαθέσιμο ποσό παραμένει μικρό σε σχέση με το εύρος της ενεργειακής επιβάρυνσης.

Επίδομα θέρμανσης και επιδότηση στην αντλία

Η παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο ντίζελ αποτελεί μία από τις βασικές παρεμβάσεις. Στο πετρέλαιο θέρμανσης σχεδιάζεται επιδότηση στην αντλία με συμμετοχή των διυλιστηρίων, ώστε η αρχική τιμή διάθεσης στις 15 Οκτωβρίου να παραμείνει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται, όμως, για επίπεδο τιμών που εξακολουθεί να συνεπάγεται σημαντικό κόστος για ένα νοικοκυριό ενόψει του χειμώνα.

Παράλληλα, προβλέπεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για περίπου 1,17 εκατ. δικαιούχους που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια ή καυσόξυλα. Το ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης θα κρίνει στην πράξη πόσο ουσιαστική θα είναι η ανακούφιση.

Ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα αποτελεί η βενζίνη, όπου προς το παρόν δεν υπάρχει άμεση λύση. Η Αθήνα επιδιώκει ευρωπαϊκή έγκριση για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να προχωρήσει σε προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μέχρι να υπάρξει συμφωνία, όμως, οι καταναλωτές δεν έχουν μπροστά τους κάποια ουσιαστική παρέμβαση στην τιμή της βενζίνης.