Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη θέση ως προς το κόστος της βενζίνης σε σχέση με το εισόδημα, πίσω από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Τα στοιχεία του ιστότοπου Globalpetrolprices αποτυπώνουν το βάρος που έχει αποκτήσει το γέμισμα του ρεζερβουάρ για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ένας οδηγός που ζει και αμείβεται στην Ελλάδα χρειάζεται να διαθέσει το 4,7% των μέσων μηνιαίων αποδοχών του για να αγοράσει 40 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης. Στη Βουλγαρία το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 5,1% και στη Ρουμανία στο 5,3%.

Ο υπολογισμός έχει γίνει με βάση τις τιμές της αμόλυβδης στις 14 Σεπτεμβρίου και στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως μέτρο του εισοδήματος, ενώ η έρευνα καλύπτει περισσότερες από 150 χώρες παγκοσμίως.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε απόλυτες τιμές η βενζίνη στην Ελλάδα ήταν φθηνότερη από ό,τι σε αρκετές μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης. Στις 14 Σεπτεμβρίου η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφωνόταν στα 2,093 ευρώ το λίτρο στην Ελλάδα, έναντι 2,314 ευρώ στη Γερμανία, 2,119 ευρώ στην Ιταλία και 2,101 ευρώ στη Γαλλία.

Η μεγάλη διαφορά στα επίπεδα εισοδήματος

Η μεγάλη διαφορά στα επίπεδα εισοδήματος, ωστόσο, αλλάζει την εικόνα για τον καταναλωτή. Παρά τη χαμηλότερη ονομαστική τιμή, ο Έλληνας οδηγός χρειάζεται να διαθέσει μεγαλύτερο μέρος των μηνιαίων αποδοχών του για καύσιμα, γεγονός που εντείνει την πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Σε παγκόσμιο επίπεδο και με βάση τις απόλυτες τιμές της 14ης Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα ήταν η 15η ακριβότερη χώρα στην αμόλυβδη μεταξύ περισσότερων από 150 χωρών, ενώ στο ντίζελ βρισκόταν στην 24η θέση.

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Την πίεση στην αγορά καυσίμων επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία της Eurostat. Τον Αύγουστο του 2026 οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών για ιδιωτικά μέσα μεταφοράς στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 23,8% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, μετά από αυξήσεις 13,7% τον Ιούνιο και 16,9% τον Ιούλιο.

Στην Ελλάδα η ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 16,2%, ενώ στην Κύπρο έφθασε το 19,1%. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις στην ΕΕ καταγράφηκαν στη Βουλγαρία, με 34,5%, στη Λιθουανία με 28,8% και στη Φινλανδία με 27,6%.

Για να το πούμε απλά τα στοιχεία δείχνουν ότι για τους Έλληνες οδηγούς το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην τιμή της αντλίας. Καθοριστικός παράγοντας είναι η αγοραστική δύναμη, που καθιστά κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ αναλογικά ακριβότερο σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.