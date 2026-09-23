Περιγράφονται κορυφαίες στιγμές της ιστορίας της χώρας από το 1990 και μετά- Πού επικεντρώνεται το ενδιαφέρον- Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πατάκη».

Τελικά η Ντόρα Μπακογιάννη δεν θα περιμένει τις εκλογές, όπως ουκ ολίγοι πίστευαν ή ...ήλπιζαν, προκειμένου να εκδώσει το βιβλίο-αυτοβιογραφία της. Από τα παιδικά της χρόνια έως και σήμερα.

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει τέλη Οκτώβρη- αρχές Νοέμβρη, από τις εκδόσεις «Πατάκη», με πολλές αποκαλύψεις για πολλές κρίσιμες στιγμές της ιστορίας της χώρας από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, οπότε βρέθηκε ενεργά και θεσμικά στο πλευρό του προέδρου της ΝΔ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πατέρα της, έως και σήμερα με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Προφανώς θα έχουν ενδιαφέρον οι περιγραφές της για την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη το 1993 από τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και την ίδρυση κόμματος από τον Μεσσήνιο πρώην πρωθυπουργό- όπως και πώς ηττήθηκε από αυτό στη μάχη της διαδοχής του Κώστα Καραμανλή. Για το 1989 και την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου το 1989. Για τη συμμετοχή της στην κυβέρνηση Καραμανλή ως υπουργού Εξωτερικών και πώς θα τοποθετείται απέναντι στην κριτική που έχει δεχθεί για «ακινησία» από μέρος εντός και εκτός ΝΔ και πρωτίστως από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πώς δεν ήταν η ίδια αλλά ο αδερφός της υποψήφια για την ηγεσία της ΝΔ το 2016. Ποιες οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος και πρωτίστως της ΝΔ για την ένταξη της χώρας στα μνημόνια κοκ.

Η Ντόρα Μπακογιάννη περιγράφει στο βιβλίο της και τις προσωπικές της στιγμές ως κόρη, γυναίκα και μητέρα, ως γιαγιά, αλλά και πώς βίωσε τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη.

Το ερώτημα είναι πώς θα αξιοποιηθεί από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, αλλά και από τους ζώντες πρωταγωνιστές της εποχής τα όσα περιγράφει και αποκαλύπτει στο βιβλίο της, αλλά και αν κρατάει κρυμμένα ...μυστικά και ντοκουμέντα.

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