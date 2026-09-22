Αν η πίεση του νερού έχει μειωθεί και οι τρύπες της κεφαλής του ντους έχουν αρχίσει να φράζουν, υπάρχει μια απλή λύση που μπορεί να επαναφέρει τη ροή χωρίς έντονο τρίψιμο και δυσάρεστες μυρωδιές.

Μπορεί το νερό να συνεχίζει να τρέχει, όμως η εικόνα είναι διαφορετική από εκείνη που είχατε όταν το ντους ήταν καινούργιο. Ορισμένοι πίδακες νερού κατευθύνονται πλέον στο πλάι, άλλοι έχουν σταματήσει εντελώς, ενώ η πίεση έχει μειωθεί αισθητά.

Η συσσώρευση αλάτων στην κεφαλή του ντους είναι ένας από τους συνηθέστερους λόγους για αυτή την αλλαγή.

Αντί για ξίδι ή μαγειρική σόδα, υπάρχει ένα ακόμη υλικό που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά και αυτό είναι το κιτρικό οξύ.

Γιατί φράζει η κεφαλή του τηλεφώνου;

Το σκληρό νερό περιέχει μεγαλύτερες ποσότητες μετάλλων, κυρίως ασβεστίου και μαγνησίου. Όταν το νερό στεγνώνει, τα συγκεκριμένα στοιχεία παραμένουν στις επιφάνειες και δημιουργούν σταδιακά τα γνωστά άλατα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η κεφαλή του ντους είναι ιδιαίτερα ευάλωτη, καθώς τα κατάλοιπα συγκεντρώνονται στις μικρές οπές από τις οποίες περνά το νερό. Με τον χρόνο, οι οπές στενεύουν, η ροή γίνεται ανομοιόμορφη και η πίεση μειώνεται.

Όσο περισσότερο διαρκεί η συσσώρευση, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να απομακρυνθεί μόνο με ένα απλό σκούπισμα.

Πώς βοηθά το κιτρικό οξύ

Το κιτρικό οξύ είναι μια όξινη ουσία που χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων στην κονσερβοποίηση και στον καθαρισμό. Μπορεί να διαλύσει τις εναποθέσεις αλάτων που δημιουργούνται από το σκληρό νερό, περιορίζοντας την ανάγκη για έντονο τρίψιμο.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι δεν έχει την έντονη μυρωδιά που συνοδεύει το ξίδι. Μπορεί επίσης να βρεθεί σχετικά εύκολα σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα με είδη οικιακής χρήσης και μέσω διαδικτύου.

Η περιοδική αφαλάτωση μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της ομοιόμορφης ροής του νερού και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της κεφαλής του ντους.

Βήμα-βήμα ο καθαρισμός

Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτεί ειδικά εργαλεία.

Διαλύστε δύο έως τρεις κουταλιές της σούπας κιτρικό οξύ σε ένα δοχείο με ζεστό νερό. Αν είναι δυνατό, ξεβιδώστε την κεφαλή του ντους. Αφήστε την να μουλιάσει στο διάλυμα για περίπου 30 λεπτά έως μία ώρα. Χρησιμοποιήστε μια παλιά οδοντόβουρτσα για να απομακρύνετε τα υπολείμματα από τις μικρές οπές. Ξεπλύνετε πολύ καλά με καθαρό νερό. Τοποθετήστε ξανά την κεφαλή και αφήστε το νερό να τρέξει για περίπου ένα λεπτό.

Αν η κεφαλή του ντους δεν αφαιρείται, υπάρχει και εναλλακτική λύση. Τοποθετήστε το διάλυμα σε μια πλαστική σακούλα και περάστε τη γύρω από την κεφαλή, έτσι ώστε οι οπές να καλύπτονται από το υγρό. Στερεώστε τη σακούλα με ένα λαστιχάκι ή ένα δεματικό και αφήστε το διάλυμα να δράσει.

Πόσο συχνά χρειάζεται καθαρισμός

Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται η διαδικασία κάθε λίγες ημέρες. Ένα μούλιασμα περίπου μία φορά τον μήνα μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της νέας συσσώρευσης αλάτων.

Παράλληλα, το στέγνωμα των επιφανειών μετά το ντους μπορεί να περιορίσει την παραμονή του νερού και, κατά συνέπεια, τη δημιουργία νέων καταλοίπων.

Σε σπίτια όπου το νερό είναι ιδιαίτερα σκληρό, ένα φίλτρο για την κεφαλή του ντους ή ένα σύστημα αποσκλήρυνσης νερού μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα πιο αποτελεσματικά στη ρίζα του.

Τι πρέπει να προσέξετε

Παρότι το κιτρικό οξύ είναι χρήσιμο για την απομάκρυνση των αλάτων, δεν είναι κατάλληλο για κάθε επιφάνεια.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε φυσικές πέτρες, όπως μάρμαρο και τραβερτίνη, καθώς τα οξέα μπορούν να προκαλέσουν φθορά στην επιφάνειά τους. Για ειδικά φινιρίσματα, όπως μη λακαρισμένος ορείχαλκος ή επεξεργασμένος μπρούντζος, είναι προτιμότερο να ελέγχετε πρώτα τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στα καθαριστικά προϊόντα. Το κιτρικό οξύ δεν πρέπει ποτέ να αναμειγνύεται με χλωρίνη, καθώς ο συνδυασμός οξέος και χλωρίνης μπορεί να προκαλέσει την απελευθέρωση επικίνδυνων αερίων.