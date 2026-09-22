Ο Ερντογάν υποστήριξε πως Τουρκία και ΗΠΑ πρέπει να αφήσουν πίσω τα εμπόδια και να «αποκτήσουν νέα δυναμική» στις σχέσεις τους.

Στις στενές σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην ανάγκη να αρθούν τα εμπόδια στην αμυντική συνεργασία, αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Οι συγκρούσεις, οι πόλεμοι και οι κρίσεις που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή μας και στον κόσμο απαιτούν από την Τουρκία και την Αμερική να παραμείνουν σε στενό διάλογο», δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος κατά τη διάρκεια δεξίωσης στη Νέα Υόρκη

«Χάρη στον διάλογο και τον συντονισμό που έχουμε δημιουργήσει με την Αμερική, επιτυγχάνουμε θετικά αποτελέσματα για τις χώρες μας σε πολλά ζητήματα των οποίων τις παγκόσμιες διαστάσεις γινόμαστε μάρτυρες, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, αλλά και από την Αφρική έως την Ασία», δήλωσε. «Είμαστε αποφασισμένοι να το συνεχίσουμε αυτό διπλασιάζοντας τις προσπάθειές μας την ερχόμενη περίοδο».

Ο Ερντογάν σημείωσε ότι η Τουρκία και οι ΗΠΑ έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο σε όλο το φάσμα των σχέσεών τους, ενώ επικαλέστηκε τον «ειλικρινή και εξαιρετικό διάλογό» του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και την επίσκεψη του Τραμπ στην Άγκυρα τον Ιούλιο.

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Ο Ερντογάν ζητά αμυντικές συμφωνίες και συμπαραγωγή στρατιωτικού υλικού

Η Τουρκία είναι έτοιμη να προωθήσει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ σε τομείς όπως η πυρηνική ενέργεια, το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), η πολιτική αεροπορία και η υψηλή τεχνολογία - τόνισε.

«Η ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας, παραδοσιακά ένας από τους ισχυρότερους τομείς της εταιρικής μας σχέσης, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και εντός του ΝΑΤΟ, είναι ουσιαστικής σημασίας. Θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας τα εμπόδια που δεν θα έπρεπε ποτέ να υπήρχαν μεταξύ δύο συμμάχων και να αποκτήσουμε νέα δυναμική».

«Η εμβάθυνση της συνεργασίας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες με πολυδιάστατο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών για κοινή παραγωγή, θα είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον μας».

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι οι τουρκικές εταιρείες έχουν φτάσει σε επίπεδο που τις καθιστά ικανές να επενδύουν στις ΗΠΑ, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η Τουρκία θα βρεθεί σύντομα μεταξύ των 10 κορυφαίων εξαγωγέων αμυντικού υλικού στον κόσμο.

«Πριν από είκοσι χρόνια, εξαγάγαμε αμυντικά προϊόντα αξίας μόλις 248 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Σήμερα, έχουμε φτάσει σε επίπεδο άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αμυντικές εξαγωγές», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι το μερίδιο της Τουρκίας στις παγκόσμιες εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 120% σε σύγκριση με πριν από πέντε χρόνια.

«Ελπίζω ότι οι ισχυροί δεσμοί μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και οι δεσμοί της συμμαχίας θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο στον δεύτερο αιώνα των διπλωματικών μας σχέσεων», ανέφερε.

Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία έχει διατηρήσει και ενισχύσει τη θέση της ως «νησίδα σταθερότητας» παρά τις κρίσεις και τις συγκρούσεις που τη περιβάλλουν.

Η ανθεκτικότητα της τουρκικής οικονομία και η έκκληση για αμερικανικές επενδύσεις

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις που προσέλκυσε η Τουρκία τα τελευταία 24 χρόνια προσέγγισαν τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Ανέφερε επίσης τις προσπάθειες ανασυγκρότησης μετά τους σεισμούς του 2023, λέγοντας ότι περισσότερες από 455.000 κατοικίες έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί στους σεισμόπληκτους μέσα σε περίπου τρία χρόνια.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν την ανθεκτικότητα της τουρκικής οικονομίας και κάλεσε τους επενδυτές να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες στη χώρα.

«Ξεκινάμε τώρα μια νέα επενδυτική ώθηση πάνω σε αυτή την ισχυρή βάση», δήλωσε. Ανέφερε ότι ένα επενδυτικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο εισήγαγε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πακέτα κινήτρων στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του συντελεστή φορολογίας εταιρειών για τους επενδυτές από το 25% στο 12,5%.

«Λέμε στους επενδυτές: "Ελάτε και διαχειριστείτε τις δραστηριότητές σας από την Τουρκία"», είπε.

Ο Ερντογάν κάλεσε το Επιχειρηματικό Συμβούλιο ΗΠΑ-Τουρκίας και το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο να συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τους Αμερικανούς επενδυτές να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες στην Τουρκία.