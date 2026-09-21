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Ο 37χρονος διώκεται από τις τουρκικές Αρχές, προκειμένου να εκτίσει υπολειπόμενη ποινή 4 ετών και 11 μηνών, που του υποβλήθηκε για υπόθεση ναρκωτικών.

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ένας 37χρονος υπήκοος Τουρκίας, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Interpol.

Η σύλληψη του 37χρονου έγινε το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας διώκεται από τις τουρκικές Αρχές, προκειμένου να εκτίσει υπολειπόμενη ποινή 4 ετών και 11 μηνών που του επιβλήθηκε για διακίνηση ή προμήθεια ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών και παράνομη αγορά, μεταφορά ή κατοχή πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών.

Ο 37χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.