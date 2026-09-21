Η ιστορική συμφωνία Paramount-Warner Bros αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου κολοσσού στον χώρο του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του streaming.

Η Paramount Skydance έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Warner Bros Discovery, καθώς κατέληξε σε συμφωνία με 12 αμερικανικές Πολιτείες που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της προτεινόμενης συμφωνίας.

Ο συμβιβασμός, ο οποίος θα πρέπει να λάβει την έγκριση ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην Καλιφόρνια, απομακρύνει την προγραμματισμένη δικαστική αναμέτρηση και περιορίζει ένα σημαντικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση του deal.

Η υπόθεση επρόκειτο να οδηγηθεί σε δίκη τον ερχόμενο Μάρτιο. Η έκβασή της θεωρούνταν αβέβαιη, ενώ σε κάθε περίπτωση μια παρατεταμένη δικαστική διαδικασία θα μπορούσε να καθυστερήσει σημαντικά τη συγχώνευση.

Οι λεπτομέρειες του συμβιβασμού δεν έχουν γίνει γνωστές. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις της συμφωνίας, μεταξύ άλλων για τις θέσεις εργασίας στον αμερικανικό χώρο του θεάματος αλλά και για την πορεία του CNN.

Η συμφωνία των 110 δισ. δολαρίων

Η συμφωνία για την εξαγορά, συνολικής αξίας περίπου 110 δισ. δολαρίων, είχε προκαλέσει αντιδράσεις στις ΗΠΑ λόγω πιθανών επιπτώσεων στον ανταγωνισμό. Τον Ιούλιο, 12 Πολιτείες προσέφυγαν κατά της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση ενδέχεται να παραβιάζει την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

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Με τον σημερινό συμβιβασμό, η Paramount Skydance περιορίζει σημαντικά τον νομικό κίνδυνο που απειλούσε να καθυστερήσει την ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ήδη δώσει το πράσινο φως στη συμφωνία στις αρχές Ιουνίου. Ακολούθησε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι η Paramount θα αποχωρήσει από την UIP, την εταιρεία διανομής ταινιών που ελέγχει από κοινού με την Universal Pictures. Αντίστοιχη έγκριση είχε δοθεί και από τις αρμόδιες βρετανικές Αρχές.

Στο επίκεντρο το μέλλον του CNN

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Paramount Skydance και τις αμερικανικές Πολιτείες δεν ήταν εύκολες. Το προηγούμενο διάστημα η αντιπαράθεση είχε οξυνθεί, με τον γενικό εισαγγελέα της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μπόντα, να κατηγορεί την εταιρεία για εκβιαστική συμπεριφορά, με αφορμή πληροφορίες περί πιθανής αποχώρησής της από το Χόλιγουντ.

Παράλληλα, η τύχη του CNN αποτελεί ένα από τα βασικά ερωτήματα που συνοδεύουν τη συμφωνία. Το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο ανήκει στη Warner Bros Discovery, μαζί με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο τηλεοπτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Τι φέρνει η συγχώνευση

Η Warner Bros Discovery διαθέτει, μεταξύ άλλων, την πλατφόρμα streaming HBO Max, τα κινηματογραφικά στούντιο Warner Bros και δικαιώματα δημοφιλών franchises, όπως ο Harry Potter, ενώ στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται επίσης τα CNN και Discovery.

Από την πλευρά της, η Paramount Skydance έχει υπό τον έλεγχό της το Paramount, το CBS και την πλατφόρμα Paramount+, καθώς και γνωστές κινηματογραφικές σειρές όπως τα Transformers, Mission: Impossible και Star Trek.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας θα δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους παγκοσμίως στους τομείς της τηλεόρασης, του κινηματογράφου και του streaming.