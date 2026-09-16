Ο CEO της Paramount έχει ήδη απειλήσει ότι θα μεταφέρει το στούντιο στο Τέξας, το Τενεσί ή τη Τζόρτζια, εάν ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνιας δεν υπαναχωρήσει σε αγωγή που ετοιμάζει λόγω της συγχώνευσης με την Warner.

Η εταιρεία Paramount ετοιμάζεται να ανακοινώσει την αποχώρησή της από την Καλιφόρνια, σύμφωνα με πληροφορίες από το γραφείο του δημάρχου του Λος Άντζελες και του Γενικού Εισαγγελέα της Καλιφόρνια.

Αφορμή οι αντιδικία για την συγχώνευση με την Warner που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στο Χόλιγουντ. Η απειλή αποχώρησης αποτελεί την πιο πρόσφατη κλιμάκωση μιας αντιπαράθεσης που διαρκεί τους τελευταίους μήνες μεταξύ της Paramount Skydance και του Γενικού Εισαγγελέα της Καλιφόρνια, Rob Bonta.

Ο Bonta ηγείται μιας ομάδας γενικών εισαγγελέων από 12 πολιτείες, που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη επιδιώκοντας να εμποδίσουν την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την εταιρεία, μια συμφωνία ύψους περίπου 110 δις. δολαρίων.

Σύμφωνα με τις πολιτείες μια ενδεχόμενη συγχώνευση θα προσέδιδε στην Paramount αθέμιτη ισχύ στην αγορά, όσον αφορά τις κινηματογραφικές ταινίες και τα βασικά προγράμματα καλωδιακής τηλεόρασης.

Αξιωματούχοι τόσο το δημαρχείο όσο και στην γενική εισαγγελία είχαν ενημερωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το TMZ, πως η ανακοίνωση θα γινόταν μία ημέρα νωρίτερα, ωστόσο αυτό δεν συνέβη και παραμένει ασαφές αν η καθυστέρηση υποδηλώσει αλλαγή στα σχέδια της Paramount ή απλώς μια αναβολή.

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Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, στα γραφεία του δημάρχου του Λος Άντζελες και του Γενικού Εισαγγελέα της Καλιφόρνιας, Rob Bonta υπήρξε ενημέρωση ότι η Paramount επρόκειτο να ανακοινώσει την αποχώρησή της από την πολιτεία, ωστόσο υπήρξε ανατροπή.

Ωστόσο, ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνιας μαζί με τους ομολόγους του από 11 άλλες πολιτείες, έχει καθυστερήσει αγωγή κατά της Paramount για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, επιχειρώντας να εμποδίσει τη συγχώνευση με τη Warner Bros.

Ο CEO της Paramount, David Ellison, έχει ήδη απειλήσει ανοιχτά ότι θα μεταφέρει το στούντιο στο Τέξας, το Τενεσί ή τη Τζόρτζια, εάν ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνιας δεν υπαναχωρήσει και δεν προχωρήσει σε συμβιβασμό.

Όντως, τους τελευταίους μήνες υπήρξαν διαπραγματεύσεις για ενδεχόμενο συμβιβασμό, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί συμφωνία. Ο Γενικός Εισαγγελέας Rob Bonta δήλωσε ότι η στάση της Paramount ήταν παράλογη.

Ο Ellison είχε απειλήσει ότι θα εγκατέλειπε την Καλιφόρνια εάν δεν επιτυγχανόταν συμφωνία έως την 1η Οκτωβρίου. Με βάση τις συζητήσεις στα γραφεία τόσο του δημάρχου όσο και του γενικού Εισαγγελέα, φαίνεται πως πλέον η επίτευξη συμφωνίας είναι αδύνατη.

Αν τελικά η Paramount προχωρήσει στην κίνηση και αποχωρήσει από την Καλιφόρνια, αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό πλήγμα για τη βιομηχανία του Χόλιγουντ. Το «American Idol» ήδη εγκαταλείπει το Χολιγουντ κει μετακομίζει στην Ατλάντα, την ίδια ώρα που πολλές παραγωγές έχουν ήδη αποχωρήσει τα τελευταία χρόνια.

Με πληροφορίες του TMZ/Deadline