Για να οριστικοποιηθεί η εξαγορά της Warner Bros από την Paramount χρειάζεται ακόμη την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού.

Οι μέτοχοι της Warner Bros Discovery ενέκριναν την εξαγορά της εταιρείας έναντι 111 δισ. δολαρίων από την Paramount, σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να αλλάξει δραστικά το τοπίο των μέσων ενημέρωσης.

Η συμφωνία σημαίναι ότι η Paramount, ιδιοκτήτρια της Skydance, θα αναλαμβάνει τον έλεγχο όλων των τίτλων και καναλιών της Warner Bros, στους οποίους περιλαμβάνονται οι σειρές Harry Potter, Game of Thrones και το ειδησεογραφικό δίκτυο CNN. Οι μέτοχοι της Warner Bros ψήφισαν την Πέμπτη υπέρ της έγκρισης της συμφωνίας με την Paramount, η οποία, σύμφωνα με τον DiPiazza, θα «ξεκλειδώσει την πλήρη αξία του χαρτοφυλακίου ψυχαγωγίας παγκόσμιας κλάσης». Εάν η συμφωνία εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, η Paramount θα ενσωματώσει τους πελάτες streaming HBO Max της Warner Bros στο χαρτοφυλάκιό της. Θα αναλάβει επίσης την κυριότητα του Food Network, του Discovery Channel και μιας σειράς αθλητικών προσφορών. Τα παραδοσιακά δίκτυα της Paramount περιλαμβάνουν ήδη δίκτυα όπως το Nickelodeon, το CBS και το Comedy Central.

«Με την Paramount, προσβλέπουμε στη δημιουργία μιας εξαιρετικής εταιρείας που θα διευρύνει τις επιλογές των καταναλωτών και θα ωφελήσει την παγκόσμια κοινότητα δημιουργικών ταλέντων», δήλωσε ο πρόεδρος της Warner Bros, Samuel DiPiazza. Η συμφωνία για να οριστικοποιηθεί, χρειάζεται ακόμη την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού.

Η υποστήριξη της συμφωνίας από τους μετόχους έρχεται μετά από μια δραματική ιστορία μηνών, από μια προηγούμενη προσφορά εξαγοράς της Warner Bros από το Netflix, την οποία η υπηρεσία streaming αργότερα απέσυρε αφού η Paramount υπέβαλε μια ανταγωνιστική, υψηλότερη προσφορά.

Η Paramount, η οποία επιδιώκει να μεταμορφωθεί σε μια εταιρεία - βαρέων βαρών του Χόλιγουντ, υποστηρίζεται από τον δισεκατομμυριούχο Λάρι Έλισον και ηγείται ο γιος του Ντέιβιντ. Ο Έλισον, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Paramount και σημαντικός χορηγός των Ρεπουμπλικανών, διοργανώνει δείπνο με τον Τραμπ την Πέμπτη στο Ινστιτούτο Ειρήνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον.

Η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ήδη από την ανάληψη των ηνίων της εταιρείας από τον Έλισον. Ο ηθοποιός Μαρκ Ράφαλο, αναμένεται να συμμετάσχει σε διαδηλώσεις έξω από το κτίριο ενάντια σε αυτό που οι διαδηλωτές περιέγραψαν ως «γκαλά διαφθοράς», δεδομένων των κανονιστικών εμποδίων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι εταιρείες. Οι διαδηλωτές έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες για το πώς η ιδιοκτησία του CNN από τους Έλισον θα επηρεάσει το ειδησεογραφικό δίκτυο.

Ο Τραμπ έχει επιτεθεί συχνά στο CNN. Τον Δεκέμβριο είπε πως θεωρεί πως το δίκτυο θα πρέπει να πωληθεί ως μέρος οποιασδήποτε εξαγοράς από την Warner Bros. Αποκάλεσε τους επικεφαλής του CNN «διεφθαρμένους ή ανίκανους» και είπε ότι δεν πρέπει να τους εμπιστευτεί η λειτουργία του δικτύου. Εκτός από τις ανησυχίες για το μέλλον του CNN, αρκετοί ηθοποιοί, σκηνοθέτες και κινηματογραφιστές έχουν αντιταχθεί στην εξαγορά με το σκεπτικό ότι θα μπορούσε να βλάψει περαιτέρω μια ήδη προβληματική βιομηχανία.

Τον Απρίλιο, περισσότεροι από 1.400, ανάμεσά τους οι Έμμα Τόμσον, Μπεν Στίλερ και Χαβιέ Μπαρδέμ, υπέγραψαν μια επιστολή προειδοποιώντας για τον αντίκτυπο. «Το αποτέλεσμα θα είναι λιγότερες ευκαιρίες για τους δημιουργούς, λιγότερες θέσεις εργασίας σε όλο το οικοσύστημα παραγωγής, υψηλότερο κόστος και λιγότερες επιλογές για το κοινό στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο», ανέφερε η επιστολή.

Η Paramount απάντησε επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή της στο ταλέντο και «διασφαλίζοντας ότι οι δημιουργοί έχουν περισσότερες δυνατότητες για το έργο τους, όχι λιγότερες».

Η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει ότι η εξαγορά θα ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο, εν αναμονή των ρυθμιστικών εγκρίσεων.