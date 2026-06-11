Η αστυνομία θα ζητήσει το κινητό τηλέφωνο του μάρτυρα «κλειδί» - Εμμένει στο ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης.

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες των Αρχών για τη σοκαριστική διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγγο Αιγίου. Τα εργαστηριακά ευρήματα που εξετάζονται θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα.

Στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων βρίσκεται το ενδεχόμενο ύπαρξης υπολειμμάτων πυρίτιδας στα χέρια του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της 54χρονης, ο οποίος έχει συλληφθεί και κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της γυναίκας και του 26χρονου γιου της. Τα αποτελέσματα της εξέτασης αναμένεται να ρίξουν φως στο εάν υπήρξε χρήση πυροβόλου όπλου ή επαφή με τέτοιο μέσο, στοιχείο που θα μπορούσε να ενισχύσει ή να αποδυναμώσει κρίσιμα σημεία της δικογραφίας.

Την ίδια ώρα, από την ανάλυση του μαχαιριού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο διπλό φονικό, δεν έχουν εντοπιστεί αποτυπώματα. Το εύρημα αυτό αξιολογείται προσεκτικά από τους ειδικούς, καθώς μπορεί να συνδέεται είτε με προσπάθεια καθαρισμού του αντικειμένου είτε με άλλες συνθήκες που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

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Ανατροπή με τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο βάρος αποκτούν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 26χρονος έφερε τραύμα στον δεξιό κρόταφο, το οποίο εκτιμάται ότι προκλήθηκε από αεροβόλο όπλο. Ωστόσο, οι επτά μαχαιριές που δέχθηκε, κυρίως στον θώρακα και κοντά στην καρδιά, ήταν εκείνες που προκάλεσαν τον θάνατό του. Η 54χρονη μητέρα δέχθηκε συνολικά 27 μαχαιριές, ενώ έφερε αμυντικά τραύματα στα χέρια και σημάδια πάλης, γεγονός που δείχνει ότι προσπάθησε να αντισταθεί και να σώσει τη ζωή της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι αρχές έχουν ήδη συγκεντρώσει σημαντικό υλικό από τον τόπο του εγκλήματος, μεταξύ των οποίων βιολογικά ίχνη, αντικείμενα και ψηφιακά δεδομένα, τα οποία αναλύονται προκειμένου να σχηματιστεί πλήρης εικόνα για τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας. Παράλληλα, αξιοποιούνται μαρτυρικές καταθέσεις και αντιφάσεις στις περιγραφές του κατηγορουμένου, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η έλλειψη ενδείξεων παραβίασης της οικίας, καθώς και δεδομένα από τον έλεγχο του χώρου, τα οποία σύμφωνα με τις Αρχές δεν υποδεικνύουν παρουσία τρίτου προσώπου.

Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, αναμένεται να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις της Δικαιοσύνης. Ο 65χρονος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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Οι απαντήσεις που περιμένουν οι Αρχές

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στα αποτελέσματα του τεστ ανίχνευσης πυρίτιδας στον 65χρονο κατηγορούμενο, καθώς και σε ένα ρούχο με ίχνη που παραπέμπουν σε κηλίδες αίματος. Όλα τα στοιχεία έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση και αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικογραφίας. Παρά το γεγονός ότι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης αρνείται κάθε εμπλοκή, οι Αρχές εκτιμούν ότι έχουν συγκεντρωθεί σημαντικά ευρήματα, τα οποία αναμένεται να ταυτοποιηθούν και να αξιοποιηθούν ως αποδεικτικό υλικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj695daqm9a9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι αποκάλυψε αυτόπτης μάρτυρας

Καθοριστική για την εξέλιξη των ερευνών θεωρείται και η κατάθεση του ανθρώπου που δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα από τον 65χρονο Ιταλό λίγα λεπτά μετά την ανακάλυψη των θυμάτων. Ο μάρτυρας περιέγραψε πως δέχθηκε μια έντονα φορτισμένη κλήση λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Όπως ανέφερε, άκουγε τον άνδρα να φωνάζει επανειλημμένα το όνομά του και να τον καλεί εσπευσμένα στο σπίτι, χωρίς όμως να του εξηγεί τι είχε συμβεί. «Ανησύχησα γιατί η Μαρία είχε περάσει πρόσφατα μια επέμβαση και φοβήθηκα μήπως είχε συμβεί κάτι στην υγεία της», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν έφτασε στο σπίτι, βρήκε τον άνδρα σε κατάσταση σοκ. Όπως κατέθεσε, τον ρώτησε επανειλημμένα πού βρισκόταν ο γιος της γυναίκας, ο οποίος φιλοξενούνταν εκεί τις τελευταίες ημέρες, χωρίς να λάβει σαφή απάντηση. Στη συνέχεια, ακολούθησε τον Ιταλό μέσα στο σπίτι και κατευθύνθηκαν προς το δωμάτιο του νεαρού.

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«Είδα τον νεαρό στο κρεβάτι και πίσω από την πόρτα τη Μαρία πεσμένη στο πάτωμα. Υπήρχαν σπασμένα αντικείμενα και κηλίδες που έμοιαζαν με αίμα. Άρχισα να φωνάζω το όνομά της, αλλά δεν υπήρξε καμία αντίδραση», περιέγραψε. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Ιταλός σύντροφος ήταν αυτός που του είπε πως η γυναίκα ήταν νεκρή. Αμέσως μετά κάλεσαν το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Ο μάρτυρας μετέφερε και όσα του φέρεται να είπε ο κατηγορούμενος για τη νύχτα του εγκλήματος.

«Μου είπε ότι η Μαρία είχε πάει για ύπνο γύρω στις 23:00 το βράδυ. Λίγη ώρα αργότερα εκείνος μετακινήθηκε στον καναπέ του σαλονιού επειδή, όπως υποστήριξε, δεν μπορούσε να κοιμηθεί λόγω του ροχαλητού της συντρόφου του. Το επόμενο πρωί, όταν διαπίστωσε ότι η γυναίκα δεν βρισκόταν στο δωμάτιό τους, αναζήτησε τόσο εκείνη όσο και τον γιο της. Όταν άνοιξε την πόρτα του δωματίου του νεαρού είπε ότι τους βρήκε νεκρούς», τόνισε ο γείτονας του ζευγαριού.

«Αρχίζω και φωνάζω “Μαρία! Μαρία!” πολύ δυνατά. Μην τυχόν και υπάρχει κάποια κίνηση, κάτι, χωρίς να ‘χω, ξέρω, στο μυαλό μου τι είχε συμβεί. Ο άντρας της οδυρότανε. Με τη δεύτερη-τρίτη φορά που φωνάζω δυνατά τον Ολύμπιο, μου λέει ο Μάρκο: “Μόρτο… Είναι μόρτο’. Ότι είναι νεκρή». Ο αυτόπτης μάρτυρας αποκάλυψε όσα του ανέφερε εκείνη τη στιγμή ο 65χρονος:

«Του λέω, “Τι έγινε εδώ;” Η απάντηση του είναι ότι: “11 η ώρα το βράδυ η Μαρία έπεσε στο κρεβάτι για ύπνο, στο δωμάτιό της, κοιμηθήκανε. Εγώ πήγα μετά από λίγο για ύπνο. Σε κάποια στιγμή η Μαρία ροχάλιζε, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Σηκώθηκα και πήγα στον καναπέ. Πήγα στο σαλόνι, που ‘ναι ο καναπές και κοιμήθηκα εκεί. Σηκώθηκα 11 η ώρα το πρωί’»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj68ru8m7dd5?integrationId=40599y14juihe6ly}