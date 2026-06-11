Το κίνητρο του διπλού φονικού στο Αίγιο προσπαθούν να βρουν οι αρχές, με τον 65χρονο Ιταλό να θεωρείται ο νούμερο 1 ύποπτος.

Την αθωότητά του εξακολουθεί να δηλώνει ο 65χρονος άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της στον Λογγό Αιγίου.

Παρά τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ο ίδιος επιμένει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας πως αγαπούσε βαθιά και τα δύο θύματα.

«Είμαι αθώος. Αγαπάω πάρα πολύ και τη γυναίκα μου και τον γιο μου», δήλωσε ο κατηγορούμενος στον ANT1.

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Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, καθώς και για αδικήματα που αφορούν παράνομη κατοχή και χρήση όπλων. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του έπειτα από πολύωρη εξέταση, κατά την οποία φέρεται να έδωσε αντικρουόμενες εξηγήσεις σχετικά με τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας.

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Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Τα στοιχεία της έρευνας

Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποκαλύπτουν τη σφοδρότητα της επίθεσης. Η 54χρονη έφερε δεκάδες τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 26χρονος γιος της έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και τραύμα από πυροβολισμό.

Οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν ίχνη διάρρηξης ή στοιχεία που να παραπέμπουν στην παρουσία άγνωστου εισβολέα, ενώ δεν διαπιστώθηκε κλοπή χρημάτων ή αντικειμένων αξίας από την κατοικία. Ο 65χρονος υποστήριξε ότι κοιμόταν σε διαφορετικό χώρο του σπιτιού και αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί το πρωί, όταν βρήκε τα θύματα νεκρά.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές εντόπισαν στην αυλή του σπιτιού πρόσφατα πλυμένα προσωπικά αντικείμενα του κατηγορούμενου, τα οποία εξετάζονται εργαστηριακά. Παράλληλα, η εικόνα του χώρου και οι φθορές σε έπιπλα οδηγούν τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι προηγήθηκε έντονη συμπλοκή πριν από τις δολοφονίες.

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Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι αρχές θεωρούν πιθανό ο 26χρονος να δέχθηκε πρώτος την επίθεση ενώ βρισκόταν στο δωμάτιό του. Ακολούθησε η επίθεση στη μητέρα του, η οποία φέρεται να αντέδρασε όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε.

Στον χώρο βρέθηκαν τόσο το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση όσο και όπλο τύπου Φλομπέρ με χρησιμοποιημένο φυσίγγιο, στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο ενδεχόμενο οικονομικού κινήτρου. Μαρτυρίες από το περιβάλλον των θυμάτων αναφέρουν ότι υπήρχαν διαφωνίες για οικονομικά ζητήματα μεταξύ του ζευγαριού το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα, ερευνάται ο λόγος για τον οποίο ο 26χρονος είχε επιστρέψει πρόσφατα από τη Γερμανία, όπου ζούσε και εργαζόταν, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι η μητέρα του είχε ζητήσει τη στήριξή του λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε.