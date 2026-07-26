Ωστόσο, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της δικογραφίας και το σενάριο που παρουσιάζει ο κατηγορούμενος παραμένει υπό διερεύνηση.

Την αθωότητά του εξακολουθεί να υποστηρίζει ο 65χρονος Ιταλός που έχει προφυλακιστεί για το διπλό φονικό στο Αίγιο, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του Μαρία και τον 26χρονο γιο της Ολύμπιο. Ο ίδιος, μιλώντας μέσα από τη φυλακή, επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με τους δύο θανάτους και δηλώνει πως το μόνο που επιθυμεί είναι να αποδειχθεί η αλήθεια.

«Είμαι αθώος. Δεν μπορώ να πενθήσω. Θέλω να τελειώσει αυτή η υπόθεση», φέρεται να ανέφερε ο 65χρονος, επαναλαμβάνοντας τη θέση που είχε διατυπώσει από την πρώτη στιγμή μετά τη σύλληψή του.

Ο κατηγορούμενος παρουσιάζει ένα διαφορετικό σενάριο για την τραγωδία, υποστηρίζοντας ότι η Μαρία, η οποία βρισκόταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση, πυροβόλησε τον γιο της Ολύμπιο και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Ιταλός, δεν ήταν εκείνος που αφαίρεσε τη ζωή από τη σύντροφό του και τον γιο της. Επιμένει πως αγαπούσε και τους δύο και πως αδυνατεί να καταλάβει πώς βρέθηκε κατηγορούμενος για μια τόσο βαριά υπόθεση.

Από την πλευρά του, ο αδελφός του κατηγορουμένου δηλώνει ότι ο 65χρονος εξακολουθεί να θρηνεί και υποστηρίζει πως δεν θα μπορούσε να διαπράξει μια τέτοια πράξη.

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Τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς οι δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν στον Λόγγο Αιγίου. Ο 65χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία κατά συρροή, ενώ έχει αρνηθεί κάθε εμπλοκή.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στα ευρήματα από τον τόπο του εγκλήματος, στις καταθέσεις και στις εργαστηριακές αναλύσεις. Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα τις σχέσεις μεταξύ των τριών ανθρώπων, καθώς και πιθανά κίνητρα που θα μπορούσαν να οδήγησαν στη διπλή τραγωδία.

Μεταξύ των στοιχείων που έχουν γίνει γνωστά είναι ότι οι αστυνομικοί ερεύνησαν το ενδεχόμενο οικονομικών διαφορών και εντάσεων μέσα στην οικογένεια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει κλείσει οριστικά κανένα σενάριο.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να ανασυνθέσουν τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας και να δώσουν απαντήσεις για το τι πραγματικά συνέβη στο σπίτι όπου χάθηκαν δύο ζωές.

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