Την εντολή να συλληφθεί και η σύζυγος του δράστη, για συνέργεια στη δολοφονία στη Σύρο, έδωσε ο Εισαγγελέας.

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη της 31χρονης συντρόφου του 41χρονου κατηγορούμενου, με την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

Η 31χρονη είχε αρχικά προσαχθεί και καταθέσει στις αστυνομικές αρχές, ωστόσο είχε αφεθεί ελεύθερη. Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων της υπόθεσης, ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψή της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 41χρονος δεν διέμενε στο σπίτι όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό, αλλά βρισκόταν εκεί μαζί με τη σύντροφό του όταν έφτασε η 42χρονη.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές προκαλούν ερωτήματα για τις συνθήκες της συνάντησης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 41χρονη μετέβη στο σπίτι χωρίς να φορά τη στολή του ΕΚΑΒ, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κρατώντας μαχαίρι. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην τσάντα της φέρεται να βρέθηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λοστός, ενώ υλικό από κάμερες ασφαλείας φέρεται να την καταγράφει να κατευθύνεται προς την οικία κρατώντας το μαχαίρι.

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Το χρονικό της δολοφονίας

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες φαίνεται ότι ανατρέπεται το σενάριο περί οικονομικών διαφορών. Μέχρι στιγμής, υπήρχαν πληροφορίες ότι η 42χρονη γυναίκα είχε πάει στο σπίτι για να εισπράξει χρωστούμενα ενοίκια από το ζευγάρι, αλλά τα νεότερα στοιχεία αναφέρουν πως δεν ήταν δικό της το σπίτι, αλλά των κατηγορούμενων.Επίσης, πολλά ερωτήματα προκύπτουν από το ότι η 42χρονη πήγε στο οίκημα με καλυμμένα τα στοιχεία του προσώπου της, αλλά και κρατώντας μαχαίρι.

Όταν χτύπησε την πόρτα, άνοιξε η 31χρονη και οι δύο γυναίκες είχαν έντονο καυγά - για άγνωστο, μέχρι στιγμής λόγο. Τα πνεύματα οξύνθηκαν πολύ και ο 41χρονος τραυμάτισε τη 42χρονη με άγνωστο αντικείμενο στην πλάτη. Εκείνη επιχείρησε να το φύγει, αλλά φαίνεται ότι κυνηγήθηκε και δέχθηκε επιθέσεις και με άλλα αντικείμενα. Λίγα μέτρα πιο κάτω από το σπίτι, την εγκατέλειψαν οι δυνάμεις της και κατέρρευσε. Κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο, άφησε την τελευταία της πνοή.

Τα βίντεο που δείχνουν τι προηγήθηκε

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξετάζει η αστυνομία, η 42χρονη διασώστρια αποτυπώνεται να προσεγγίζει την κατοικία του ζευγαριού φορώντας full face, γυαλιά και γάντια. Η γυναίκα δεν φορούσε τη στολή εργασίας της, παρά μόνο το παντελόνι της υπηρεσίας, ενώ στο υλικό φαίνεται να παραμένει για λίγη ώρα έξω από το σπίτι και στη συνέχεια να χτυπά το κουδούνι, κρατώντας μαχαίρι.

Σε δεύτερο βίντεο, από τον εξωτερικό χώρο της κατοικίας, φέρεται να έχει καταγραφεί η στιγμή κατά την οποία ο άνδρας καταδιώκει τη γυναίκα και εκτοξεύει αντικείμενα προς το μέρος της, καθώς εκείνη επιχειρεί να απομακρυνθεί. Από την πρώτη στιγμή, οι δύο κατηγορούμενοι, που προσήχθησαν χθες, υποστήριξαν πως η γυναίκα τους επιτέθηκε με πρόθεση να τους ληστέψει, τραυματίζοντας ελαφρά τη σύζυγο. Ο άνδρας, που προφυλακίστηκε, ισχυρίστηκε πως μόλις άκουσε τις φωνές, πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και επιτέθηκε στη 42χρονη, δρώντας σε νόμιμη αυτοάμυνα.

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Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι Αρχές προσανατολίζονται στο σενάριο της απόπειρας ληστείας. Αν και αρχικά υπήρχαν αναφορές για πιθανή οικονομική διαφορά ή ζήτημα ενοικίων, το ενδεχόμενο αυτό δεν επιβεβαιώνεται για την ώρα, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί πλήρως. Το ζευγάρι φέρεται να γνώριζε τη 40χρονη ως πρόσωπο της περιοχής, αλλά αρνείται την ύπαρξη φιλικής σχέσης μαζί της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk6pfv7mx3ht?integrationId=40599y14juihe6ly}