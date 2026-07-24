Η συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου θα γίνει στον Λευκό Οίκο.

Στην Ουάσινγκτον θα ταξιδέψει για μία ακόμα φορά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου όπου και την επομένη, την Τρίτη θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Την είδηση έκανε γνωστή το γραφείο του Νετανιάχου με δήλωσή του. Σύμφωνα με τα ισραηλινά Μέσα, ο Νετανιάχου εκτός από τη συνάντηση που θα έχει με τον Τραμπ, θα παραβρεθεί και στην κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ.

Τόσο η συνάντηση όσο και η κηδεία θα γίνουν την Τρίτη στην Ουάσινγκτον. Το γραφείο του Νετανιάχου δεν έχει διευκρινίσει πότε θα επιστρέψει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Η συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου ακολουθεί μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Περί σύλληψης Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου έχει συναντηθεί με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο έξι φορές από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο πριν από ενάμιση χρόνο - περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο παγκόσμιο ηγέτη. Αλλά ο Νετανιάχου είναι βαθιά αντιδημοφιλής στην Ουάσινγκτον αυτές τις μέρες, μεταξύ των Δημοκρατικών, του στενού κύκλου του Τραμπ και της βάσης MAGA ενώ την ίδια ώρα ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης έχει δηλώσεις πως στην περίπτωση που βρεθεί ο Νετανιάχου στην πόλη, θα εφαρμόσει το διεθνές ένταλμα εναντίον του και θα συλληφθεί. Αργότερα παραδέχθηκε ότι η Νέα Υόρκη δεν μπορεί να το κάνει. Λίγο αργότερα ο Τραμπ με ανάρτησή του διευκρίνισε ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει σε αμερικανικό έδαφος.

Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, οι οποίες πιθανότατα θα περιλαμβάνουν μια κοινή στρατιωτική εκστρατεία με το Ισραήλ παρόμοια με την έναρξη της Επιχείρησης Epic Fury στις 28 Φεβρουαρίου. Μια συνάντηση με τον Νετανιάχου θα μπορούσε να είναι σημαντική για τη λήψη αποφάσεων του Τραμπ και για τον συντονισμό μεταξύ των χωρών, σχολιάζει το Axios.Υπουργός του Νετανιάχου ωστόσο, πριν από λίγες μέρες δήλωσε ότι η όλη κατάσταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ευνοεί το Ισραήλ, που δεν θα ήθελε να εμπλακεί στρατιωτικά ξανά.

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Το γεγονός ότι ο Νετανιάχου έρχεται στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα θα μπορούσε να σημαίνει ότι δεν αναμένεται κλιμάκωση πρι την επίσκεψή του αλλά στους προηγούμενους γύρους κλιμάκωσης με το Ιράν, τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ εξέδωσαν δηλώσεις σχετικά με επισκέψεις υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο προσπαθειών παραπλάνησης ενόψει στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Η ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου

«Μετά από πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ, ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον τη Δευτέρα για επίσημη επίσκεψη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού. «Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Τρίτη και θα παραστεί στην κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ».

Υπενθυμίζεται πως ο Νετανιάχου ζήτησε την περασμένη εβδομάδα να συναντηθεί με τον Τραμπ, αλλά δεν τελικά δεν τα κατάφερε να κλείσει το ραντεβού. Στη συνέχεια, δήλωσε ότι αποφάσισε να αναβάλει το ταξίδι του επειδή είχε αναβληθεί η κηδεία του Γκράχαμ.

Την Τετάρτη, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Axios ότι υπήρχαν συζητήσεις για μία πιθανή συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου στο Οβάλ Γραφείο, αλλά σημείωσε ότι δεν είχε προγραμματιστεί κάτι επίσημα. Την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι θα συναντούσε τον Νετανιάχου εάν βρισκόταν στην πόλη για την κηδεία του Γκράχαμ.





