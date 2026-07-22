«Είναι σαφές ότι δεν διαθέτουμε την ανεξάρτητη νομική αρμοδιότητα να εκτελέσουμε αυτό το ένταλμα», τόνισε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι η δημοτική αρχή δεν έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το ανώτατο διεθνές δικαστήριο εις βάρος του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για εγκλήματα πολέμου, καλώντας ωστόσο την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ να το πράξει.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ο Μαμντάνι χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό «εγκληματία πολέμου» και δήλωσε ότι δεν είναι ευπρόσδεκτος στη Νέα Υόρκη.

«Είναι σαφές ότι δεν διαθέτουμε την ανεξάρτητη νομική αρμοδιότητα να εκτελέσουμε αυτό το ένταλμα», αναφέρει. «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, όμως, διαθέτει αυτή την αρμοδιότητα και την καλώ να προσχωρήσει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και να εκτελέσει το ένταλμα», πρόσθεσε.

{https://x.com/NYCMayor/status/2079718073058091261}

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Μαμντάνι είχε δηλώσει στους New York Times ότι ο ίδιος και η νομική υπηρεσία της πόλης συζήτησαν το ενδεχόμενο σύλληψης του Νετανιάχου, εάν επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

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Τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι ο Νετανιάχου «δεν θα συλληφθεί, με κανέναν τρόπο και για κανέναν λόγο, όσο βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής». Η ανάρτηση δεν αναφερόταν άμεσα στον Μαμντάνι.

Καθ' όλη τη διάρκεια της περσινής προεκλογικής εκστρατείας του για τη δημαρχία, ο Μαμντάνι είχε δηλώσει ότι θα επιδίωκε τη σύλληψη του Νετανιάχου, βάσει του εντάλματος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τον ρόλο του στον πόλεμο στη Γάζα.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του την Τρίτη, ο Μαμντάνι ανέφερε ότι η δημοτική αρχή εξέτασε όλες τις διαθέσιμες νομικές οδούς και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πόλη δεν μπορεί να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης.

«Θέλω να είμαι εξίσου σαφής: ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν είναι ευπρόσδεκτος στη Νέα Υόρκη, όπως και κανένας άλλος καταζητούμενος εγκληματίας πολέμου», δήλωσε.

«Ως εδώ!»

Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, απάντησε στον Μαμντάνι λέγοντας: «Ως εδώ».

{https://x.com/dannydanon/status/2079731301074993402}

«Εκλεγήκατε για να υπηρετείτε τους κατοίκους της Νέας Υόρκης, όχι την προπαγάνδα της Χαμάς», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Κάντε τη δουλειά σας!».

Με πληροφορίες από Associated Press