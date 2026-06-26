Από την 1η Οκτωβρίου, σε σχεδόν ένα εκατομμύριο κατοικίες που υπόκεινται στον μηχανισμό ελέγχου δεν θα αυξηθούν τα ενοίκια για περίοδο ενοικίασης ενός ή δύο ετών.

«Ως ο επόμενος δήμαρχός σας, θα παγώσω τα ενοίκιά σας», είχε υποσχεθεί προεκλογικά ο Ζοχράν Μαμντάνι. Οργανισμός επιφορτισμένος με τον έλεγχο του επιπέδου των ενοικίων σε περίπου ένα εκατομμύριο κατοικίες στην πόλη της Νέας Υόρκης αποφάσισε χθες Πέμπτη να «παγώσουν» από την Οκτώβριο, εξέλιξη που χαρακτηρίστηκε νίκη για τον αριστερό δήμαρχο.

Το Rent Guidelines Board, τα εννέα μέλη του οποίου ονομάζονται από τον δήμαρχο - ορισμένα όμως είχαν αναλάβει επί προηγούμενων - ορίζει κάθε χρόνο τα πλαφόν της αύξησης των ενοικίων για τις κατοικίες που υπάγονται στον μηχανισμό αυτόν.

Από την 1η Οκτωβρίου, σε σχεδόν ένα εκατομμύριο κατοικίες που υπόκεινται στον μηχανισμό ελέγχου δεν θα αυξηθούν τα ενοίκια για περίοδο ενοικίασης ενός ή δύο ετών, αποφάσισε ο φορέας.

«Αυτή είναι ιστορική νίκη για τους ενοικιαστές της πόλης της Νέας Υόρκης», και «η ανακούφιση που άξιζαν εργαζόμενοι σε όλη την πόλη μας», έκρινε ο δήμαρχος Μαμντάνι, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου των υπηρεσιών του στον δήμο.

Το μέτρο αυτό αποτελούσε προεκλογική υπόσχεση του δημοκρατικού υποψήφιου που συνέβαλε στη νίκη του τον Νοέμβριο του 2025. Ανήκει στη μικρή τάση της αριστεράς Democratic Socialists of America (DSA, «δημοκρατικοί σοσιαλιστές της Αμερικής»). Στην εκστρατεία του υποσχέθηκε κυρίως πως θα αγωνιστεί εναντίον της ανόδου του κόστους ζωής.

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Την παραμονή της ψηφοφορίας, μέλος του συμβουλίου, που αντιπροσώπευε τους ιδιοκτήτες, παραιτήθηκε.

«Το Συμβούλιο έπαψε να είναι ένα όργανο που εξετάζει αντικειμενικά τα δεδομένα», έγραψε στην επιστολή παραίτησής της, την οποία έδωσε στο Associated Press, η πρώην πλέον σύμβουλος Κριστίνα Σμιθ. «Έχει μετατραπεί σε ένα όργανο που ξεκινά από το επιθυμητό αποτέλεσμα και στη συνέχεια προσπαθεί να το δικαιολογήσει εκ των υστέρων».

Αντιδρά ο κόσμος των ακινήτων

Ο κόσμος των ακινήτων αντιμετωπίζει με εχθρότητα τέτοια μέτρα, καθώς υποστηρίζει ότι το πάγωμα των ενοικίων θα πλήξει τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα δυσκολευτούν να καλύψουν τα έξοδα τακτικής συντήρησης και επισκευών, σε μια περίοδο αυξανόμενου κόστους και πληθωρισμού. Παράλληλα, επικριτές της πολιτικής ελέγχου των ενοικίων υποστηρίζουν ότι αυτή οδηγεί σε υψηλότερα ενοίκια για τα διαμερίσματα που δεν υπάγονται στο καθεστώς ελεγχόμενου ενοικίου.

«Αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη υποβάθμιση των κατοικιών και ενδεχομένως σε περισσότερες κατασχέσεις και πτωχεύσεις, για τις οποίες η πόλη είναι εντελώς απροετοίμαστη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της New York Apartment Association, Κένι Μπούργκος, ομάδας πίεσης που εκπροσωπεί ιδιοκτήτες ακινήτων.

Αναμένεται επίσης να κατατεθεί προσφυγή κατά της απόφασης του συμβουλίου.

Στις 5.000 το μέσο ενοίκιο στο Μανχάταν

Στη μητρόπολη που συγκαταλέγεται στις πιο ακριβές περιοχές των ΗΠΑ, τα ενοίκια στο τμήμα της αγοράς που δεν υπόκειται σε έλεγχο συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Τον Απρίλιο, το μέσο ενοίκιο διαμερίσματος στο Μανχάταν ξεπέρασε, για πρώτη φορά, τα 5.000 δολάρια τον μήνα, ενώ ο δείκτης των άδειων διαμερισμάτων υποχώρησε στο 1,55%, στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και έξι χρόνια.

Η αύξηση του κόστους ζωής θεωρείται πλέον μεγάλο πολιτικό διακύβευμα τόσο στη Νέα Υόρκη, όσο και σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ.

Την Τρίτη, υποψήφιοι που υποστήριζε ο Ζόραν Μαμντάνι κέρδισαν εσωκομματικές διαδικασίες των δημοκρατικών στην πόλη, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, αντανακλώντας την επιρροή του αιρετού, καθώς και την έλξη της αριστερής πτέρυγας του κόμματος στη βάση.

Βασική προτεραιότητα του Μαμντάνι

Ο Μαμντάνι, ο οποίος μέχρι φέτος ζούσε με τη σύζυγό του σε διαμέρισμα με ελεγχόμενο ενοίκιο στο Κουίνς, πριν μετακομίσει στο Gracie Mansion, την επίσημη κατοικία του δημάρχου της Νέας Υόρκης, διόρισε την πλειοψηφία των μελών του συμβουλίου περίπου έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, σηματοδοτώντας ότι το «πάγωμα» των ενοικίων αποτελούσε βασική προτεραιότητά του.

Έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι περισσότεροι Νεοϋορκέζοι έχουν απελπιστική ανάγκη από ανακούφιση απέναντι στο υψηλό κόστος στέγασης.

Περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατοικούν σε διαμερίσματα με καθεστώς ελεγχόμενου ενοικίου, τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 40% του συνολικού στεγαστικού αποθέματος της πόλης. Αν και τα διαμερίσματα ανήκουν σε ιδιώτες, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει κάθε χρόνο ποια θα είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη αύξηση των ενοικίων.

Το συμβούλιο έχει επιβάλει και στο παρελθόν «πάγωμα» των ενοικίων, πιο πρόσφατα επί δημαρχίας του Μπιλ ντε Μπλάζιο. Ωστόσο, κατά τη θητεία του προκατόχου του Μαμντάνι, Έρικ Άνταμς, εγκρίθηκαν μικρές αυξήσεις: 3% για μονοετή συμβόλαια και έως 4,5% για διετή.

Δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για τη διαμονή σε διαμερίσματα με ελεγχόμενο ενοίκιο και δεν είναι ασυνήθιστο να κατοικούν σε αυτά άτομα με υψηλά εισοδήματα, γεγονός που έχει αποτελέσει αντικείμενο κριτικής, αναφέρει το Associated Press.

Με πληροφορίες από AFP, Associated Press, ΑΠΕ