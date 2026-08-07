Η Πρωτομαγιά και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος... χάνονται για τους μαθητές.

Η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 πλησιάζει και μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί προετοιμάζονται για την επιστροφή στα θρανία. Το σχολικό ημερολόγιο περιλαμβάνει τις καθιερωμένες σχολικές αργίες, τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και τις εθνικές επετείους, ωστόσο δύο σημαντικές ημερομηνίες δεν θα προσφέρουν επιπλέον ημέρες ξεκούρασης στους μαθητές.

Η σχολική χρονιά θα ξεκινήσει επίσημα την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον καθιερωμένο αγιασμό, ενώ τα μαθήματα με κανονικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα αρχίσουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Η Πρωτομαγιά συμπίπτει με τις διακοπές του Πάσχα

Η πρώτη αργία που ουσιαστικά «χάνεται» είναι η Πρωτομαγιά του 2027. Η εργατική Πρωτομαγιά πέφτει το Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου 2027, μέσα δηλαδή στην περίοδο των πασχαλινών διακοπών των σχολείων. Παρότι η αργία της Πρωτομαγιάς μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα ήτοι την Τρίτη του Πάσχα 4 του μήνα για τους εργαζόμενους, οι μαθητές δεν αποκτούν επιπλέον ημέρα χωρίς μάθημα, καθώς τα σχολεία παραμένουν ήδη κλειστά λόγω των διακοπών του Πάσχα. Οι διακοπές του Πάσχα για το σχολικό έτος 2026-2027 αναμένεται να διαρκέσουν από τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2027 έως και την Κυριακή 9 Μαΐου 2027, με επιστροφή στα θρανία τη Δευτέρα 10 Μαΐου.

Η χαμένη αργία του Αγίου Πνεύματος και το τριήμερο που έρχεται μετά το κλείσιμο των σχολείων

Η δεύτερη αργία που χάνεται και παραδοσιακά είναι τριήμερο είναι η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, η οποία το 2027 πέφτει στις 21 Ιουνίου. Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί αργία για πολλούς εργαζόμενους, όμως θα την χάσουν οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς όταν θα εορταστεί τα σχολεία θα έχουν ήδη κλείσει για το καλοκαίρι.

Έτσι, αν και η σχολική χρονιά 2026-2027 διατηρεί το γνωστό πλαίσιο αργιών, η Πρωτομαγιά και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος δεν θα προσφέρουν φέτος επιπλέον ημέρες ξεκούρασης στους μαθητές, καθώς η πρώτη συμπίπτει με τις πασχαλινές διακοπές και η δεύτερη έρχεται μετά την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς.