Αναλυτικά όλες οι σχολικές μονάδες που αποκτούν Βιβλιοθήκη από τον προσεχή Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της προώθησης της φιλαναγνωσίας στις τάξεις.

Το Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών ενισχύεται ενόψει του σχολικού έτους 2026-2027, καθώς δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση που προβλέπει την ίδρυση 252 νέων Βιβλιοθηκών καθώς και η αναβάθμιση 400 υφιστάμενων σε σχολεία τόσο Πρωτοβάθμιας όσο και Δευτεροβάθμιας. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του σχεδιασμού του υπουργείου για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και της εκπαιδευτικής εμπειρίας των μαθητών, με τις σχολικές βιβλιοθήκες να αποκτούν πιο ενεργό ρόλο στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων. Παράλληλα, επιδιώκεται η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και η εξοικείωση των μαθητών με την αναζήτηση και αξιοποίηση της γνώσης.

Οι νέες και αναβαθμισμένες βιβλιοθήκες θα λειτουργούν ως χώροι μάθησης, με πρόσβαση σε έντυπο και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, φιλοξενώντας παράλληλα δράσεις φιλαναγνωσίας, εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτιστικές δραστηριότητες. Η επέκταση του Δικτύου υλοποιείται στο πλαίσιο των προβλέψεων του άρθρου 43 του Ν. 1566/1985, ενώ η χρηματοδότησή της εντάσσεται σε σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στο ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε περιλαμβάνεται αναλυτικά η λίστα με τα 652 σχολεία – Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ – στα οποία ιδρύονται νέες Σχολικές Βιβλιοθήκες ή αναβαθμίζονται οι ήδη υπάρχουσες δομές.

Γιατί πρέπει κάθε σχολείο να έχει τη δική του βιβλιοθήκη

Μέσα από τη λειτουργία της, οι μαθητές καλλιεργούν τη φιλαναγνωσία, αποκτούν αγάπη για το βιβλίο και εξοικειώνονται με τη διαδικασία της αναζήτησης και αξιολόγησης πληροφοριών, αναπτύσσοντας παράλληλα την κριτική τους σκέψη και την ικανότητα να επεξεργάζονται διαφορετικές πηγές γνώσης. Παράλληλα, η σχολική βιβλιοθήκη υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών, εμπλουτίζει τη διδασκαλία με επιπλέον έντυπο και ψηφιακό υλικό και δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν εργασίες και ερευνητικές δραστηριότητες με μεγαλύτερη αυτονομία. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας στην εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας δωρεάν πρόσβαση σε βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Μέσα από δράσεις όπως λέσχες ανάγνωσης, παρουσιάσεις βιβλίων, συναντήσεις με συγγραφείς, εκπαιδευτικά εργαστήρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενισχύονται η δημιουργικότητα, η συνεργασία και οι κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών. Στη σύγχρονη εποχή, όπου η πληροφορία είναι άμεσα διαθέσιμη αλλά απαιτεί σωστή αξιολόγηση και αξιοποίηση, η σχολική βιβλιοθήκη αποτελεί έναν πολύτιμο χώρο που βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες απαραίτητες για την ακαδημαϊκή τους πορεία, την προσωπική τους ανάπτυξη και τη μελλοντική επαγγελματική τους ζωή.