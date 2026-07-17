Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν την εκεχειρία στο Ιράν για να προετοιμαστούν για έναν νέο πόλεμο, καταγγέλλει ανώτατος σύμβουλος του Χαμενεΐ.

Κλιμακώνεται επικίνδυνα για μία ακόμα φορά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή της η CENTCOM ανέφερε πως ότι αμερικανικές δυνάμεις «εξαπέλυσαν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν στις 3:00 μ.μ. (22:00 ώρα Ελλάδας), για έβδομη διαδοχική νύχτα, με στόχο να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες του ιρανικού στρατού».

Οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν άρχισαν εκ νέου στις 7 Ιουλίου μετά την λήξη της εκεχειρίας και παρά τις διαρκείς διαβεβαιώσεις Τραμπ ότι υπέγραψαν οι δύο χώρες μνημόνιο κατανόησης που διασφαλίζει τη διαρκή ειρήνη στην περιοχή.

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Την ίδια ώρα το γραφείο δημοσίων σχέσεων του ιρανικού στρατού δήλωσε την Παρασκευή ότι το ναυτικό εκτόξευσε πύραυλο κρουζ ξηράς-θάλασσας εναντίον αμερικανικού πλοίου στον βόρειο Ινδικό Ωκεανό.

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{https://x.com/CENTCOM/status/2078205881670349272}

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν την εκεχειρία στο Ιράν για να προετοιμαστούν για έναν νέο πόλεμο, δήλωσε βοηθός του Χαμενεΐ. Τόνισε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν την εκεχειρία για να αναπληρώσουν τα όπλα και να ενισχύσουν τα πολεμικά τους πλοία και τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού, ενώ παράλληλα συνέχιζαν τις διαπραγματεύσεις.

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Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση την Παρασκευή, ο Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν προέβλεψε ότι εάν οι συνομιλίες συνεχιστούν, η Ουάσινγκτον θα επιδιώξει να αναθεωρήσει το υπάρχον κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και ουσιαστικά να συντάξει ένα νέο. Ωστόσο σημείωσε πως οι συνθήκες τώρα έχουν αλλάξει και το Ιράν δεν θα δεχθεί κάτι τέτοιο. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έθεσαν ως όρο την αποδέσμευση 12 δισ. δολαρίων σε ιρανικά περιουσιακά στοιχεία με δάνεια και αποκλειστική αγορά αγαθών και τροφίμων από αμερικανικές εταιρείες.

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Απείλησε ωστόσο ότι αν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις «οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν θα ξεκινήσουν μια ολική επίθεση και καταστροφή. Όλες οι κόκκινες γραμμές θα παραβιαστούν» είπε χαρακτηριστικά.

Επιθέσεις από τoυς Φρουρούς της Επανάστασης

Την ίδια ώρα το ιρανικό πρακτορείο Tansim μετέδωσε πως οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν εμπορικό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης στα Στενά του Ορμούζ, όταν το πλοίο επιχείρησε να τα τα διασχίσει αγνοώντας τις εντολές τους.

Το Tasnim, επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές, ανέφερε πως το πλοίο «επιχείρησε να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και χωρίς να λάβει άδεια από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης». Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν το πλοίο υπέστη ζημιές ή αν υπάρχουν θύματα.

Την είδηση επιβεβαίωσε λίγο αργότερα το ναυτικό των Φρουρών της επανάστασης δημοσιεύοντας για πρώτη φορά σχετικό βίντεο.

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Με πληροφορίες του Reuters/Iran International/Anadolu