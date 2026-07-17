Οι ταυτόχρονες φυσικές καταστροφές στις ΗΠΑ μπορούν να δυσχεράνουν την ανθρώπινη υγεία, σημειώνει ο καθηγητής Δημόσιας Υγείας Jesse Berman.

Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ από τις Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής ως την Ουάσινγκτον, οι καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στο Τέξας και οι νέες φωτιές που ξέσπασαν στον Βορειοδυτικό Ειρηνικό στα σύνορα με τον Καναδά με 68 ενεργές εστίες, καίνε πλέον 15 πολιτείες και αποτελούν μία τριπλή απειλή για την περιοχή.

Εκατομμύρια Αμερικανοί είναι αντιμέτωποι με επικίνδυνες περιβαλλοντικές συνθήκες και έχουν λάβει οδηγίες να παραμένουν σε κλειστούς χώρους, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα του καλοκαιριού συγκλίνουν σε τρία μέτωπα ταυτόχρονα: μια ανατολική περιοχή που πνίγεται από καπνό, την άνοδο της στάθμης του νερού στο Νότο και τις φλόγες που εξαπλώνονται γρήγορα στη Δύση.

Σαρωτικές πυρκαγιές

Πάνω από 17.400 πυροσβέστες, 140 ελικόπτερα, 4 C-130 έχουν αναπτυχθεί για την κατάσβεση των πυρκαγιών την ώρα που καταγράφονται τα χαμηλότερα επίπεδα ξηρασίας, ποσοστά που κανονικά δεν παρατηρούνται μέχρι τα μέσα Αυγούστου, σύμφωνα με το NIFC. Σχεδόν 1,51 εκατ. εκτάρια έχουν ήδη καεί σε εθνικό επίπεδο μέχρι στιγμής από την αρχή του χρόνου, ξεπερνώντας το 1 εκατ. που είχε καταγραφεί πέρυσι στα μέσα Ιουλίου.

{https://x.com/irene_makarenko/status/2077833609868726571}

Ο Jesse Berman, καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Μινεσότα, στον τμήμα Δημόσιας Υγείας, του οποίου η έρευνα εστιάζει στο πώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία, δήλωσε πως οι ταυτόχρονες φυσικές καταστροφές όπως αυτές που αντιμετωπίζουν τώρα οι ΗΠΑ μπορούν να δυσχεράνουν την κατάσταση.

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Ο κλιματολόγος του πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, Michael Mann είπε πως τα ακραία καιρικά γεγονότα συνδέονται από ένα φαινόμενο γνωστό ως «συντονισμός», ο οποίος συμβαίνει όταν μεγάλα κύματα στο ρεύμα αεροπλάνων ενισχύονται και παγιδεύονται, προκαλώντας ακραία καιρικά φαινόμενα που επιμένουν σε μια περιοχή για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, δημιουργώντας περισσότερο χάος στο έδαφος.΄

O Mann πρόσθεσε πως η έρευνα΄του δείχνει ότι η κλιματική κρίση που προκαλεί ο άνθρωπος έχει οδηγήσει σε τριπλασιασμό αυτών των γεγονότων τύπου «jet stream» από τη δεκαετία του 1950.

«Πορτοκαλί» ουρανός

Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές του Καναδά έχουν αλλάξει τον ουρανό και τον έχουν κάνει πορτοκαλί από τη Μινεάπολις ως την Ουάσινγκτον, επηρέασε επικίνδυνα την ποιότητα του αέρα για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη τη Μεσοδυτική, τη Βορειοανατολική και τη Μεσοατλαντική περιοχή.

Η ποιότητα του αέρα στο Σικάγο ήταν η δεύτερη χειρότερη στον κόσμο την Παρασκευή, σύμφωνα με την ελβετική εταιρεία τεχνολογίας ποιότητας αέρα IQAir. Οι συνθήκες ανάγκασαν τις αρχές να κλείσουν πάρκα και παραλίες κατά μήκος της λίμνης Μίσιγκαν προσωρινά, ακυρώνοντας ή μεταφέροντας τις δραστηριότητες του τμήματος πάρκων σε εσωτερικούς χώρους.

{https://x.com/MLopezSanMartin/status/2077896057644888483}

Το κλείσιμο αυτό περιόρισε τις επιλογές για τους κατοίκους χωρίς κλιματισμό, ο οποίος, σύμφωνα με τον Άτλαντα Δημοτικών Δεδομένων, αντιστοιχεί σε περίπου 4% των νοικοκυριών σε όλη την πόλη. Οι θερμοκρασίες στην πόλη αναμενόταν να φτάσουν πάνω από 32 βαθμούς Κελσίου, δήλωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενεργοποιώντας ειδικές κλιματιζόμενες αίθουσες στην πόλη.

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Το Ντιτρόιτ, η Μινεάπολη και το Τορόντο κατατάχθηκαν μεταξύ των πιο μολυσμένων πόλεων στη Γη νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Πλημμύρες στο Τέξας

Την ίδια ώρα στην επαρχία του ​Hill Country στο Τέξας οι καταρρακτώδεις βροχές για τρίτη συνεχόμενη μέρα έχουν οδηγήσει σε καταστροφικές πλημμύρες, που οδήγησαν σε δύο θανάτους. Η Εθνική Μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ προέβλεψε πως οι βροχές θα αρχίσουν να υποχωρούν στο Τέξας την Παρασκευή, ενώ από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται ζεστός και ξηρός καιρός.

Οι πλημμύρες στο Τέξας σημειώθηκαν δύο εβδομάδες μετά την επέτειο της πλημμύρας του περασμένου Ιουλίου στον ποταμό Γουαδελούπη, η οποία σκότωσε τουλάχιστον 135 ανθρώπους στις πόλεις που πλημμυρίζουν για μία ακόμα φορά.

{https://x.com/MarioNawfal/status/2077980496017915973}

Με πληροφορίες του Reuters