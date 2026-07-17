Για χαοτική κατάσταση μιλούν οι κάτοικοι του Ντάρμεν καθώς η φωτιά συνεχίζει να καεί σπίτια και εκτάσεις.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην πόλη Ντάρμεν της Νορβηγίας. Η φωτιά που δεν έχει τεθεί ακόμα υπό έλεγχο έχει εξαπλωθεί σε αρκετές μεζονέτες και οικόπεδα στην περιοχή Κροκσταντέλβα.

Η διευθύντρια επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, Λίζε Μπιόρνσουντ ανέφερε πως 40 με 50 σπίτια έχουν ήδη καεί ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες, εκτός από έναν πυροσβέστη που φέρει ελαφρά τραύματα. Αρκετοί κάτοικοι ωστόσο έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για ανπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τις αρχές η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 3:30 μ.μ (τοπική ώρα). Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ένα ελικόπτερο πυροσβεστικής και πολλά πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται στο σημείο για την κατάσβεση.

Πριν από λίγο κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να εκκενώσουν τα σπίτια τους. Νωρίτερα, ακούστηκαν εκρήξεις από την περιοχή.

«Εγκαταλείψτε την περιοχή. Κλείστε πόρτες, παράθυρα και αεραγωγούς, απενεργοποιήστε τον εξαερισμό, εάν είναι δυνατόν», ανέφερε το μήνυμα. «Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και τοξικού καπνού», συμπλήρωσε.

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Ο δήμαρχος του Ντράμεν, Κιέλ Άρνε Χέρμανσεν, μιλώντας στο NRK έκανε λόγο για τρομερό περιστατικό και ενημέρωσε ότι έχει συστηθεί ομάδα αντιμετώπισης κρίσης ενώ δημιουργείται κέντρο εκκένωσης.

«Όλοι οι πόροι μας από τον δήμο και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βοηθούν τώρα τους ανθρώπους στην περιοχή» πρόσθεσε και σημείωσε ότι έχουν δημιουργηθεί δύο σημεία συλλογής αγαθών για τους εκτοπισμένους και τους πληγέντες.

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Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για χάος στην περιοχή και πυκνό μαύρο καπνό που κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική.

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{https://x.com/Franceatpresso2/status/2078159860894502979}