Τα συμπτώματα που μαζί με τον πρωινό πονοκέφαλο αποτελούν προειδοποιητικό σημάδι για κάτι πιο σοβαρό.

Ποτέ δεν είναι ευχάριστο να ξυπνάς με έντονο πονοκέφαλο, κάτι που βιώνει συχνά περίπου ένας στους 13 ανθρώπους, σύμφωνα με έρευνες, οι οποίες δείχνουν ότι οι γυναίκες και οι 45-64 ετών είναι πιο πιθανό να το αντιμετωπίσουν.

Οι χρόνιοι πρωινοί πονοκέφαλοι μπορεί να οφείλονται σε υποκείμενη πάθηση, οπότε θα πρέπει να εξακριβώσουμε τι ακριβώς τους προκαλεί. Όμως, επειδή είναι μακρά η λίστα με αυτά που ενδέχεται να επιδεινώσουν τον πρωινό πονοκέφαλο, ίσως είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε την ακριβή αιτία.

Η Washington Post μίλησε με ειδικούς και κατέληξε σε μια λίστα με τους επτά πιο συνηθισμένους λόγους που εμφανίζονται οι πρωινοί πονοκέφαλοι, όπως και τα σοβαρά συμπτώματα τα οποία πρέπει να προσέξουμε.

Υπνική άπνοια

Είναι μία από τις πιο συχνές αιτίες των πρωινών πονοκεφάλων, λέει ο Σαΐτ Ασίνα, επίκουρος καθηγητής Νευρολογίας και Αναισθησίας στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.

Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί άνθρωποι με υπνική άπνοια μπορεί να ξυπνούν με πονοκέφαλο, αλλά η μειωμένη πρόσληψη οξυγόνου κατά τη διάρκεια της νύχτας θα μπορούσε να παίζει ρόλο, αναφέρει η Φίλις Ζι, επικεφαλής της Ιατρικής Ύπνου στο πανεπιστήμιο Νορθγουέστερν.

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Σε μελέτη του 2023, οι συμμετέχοντες που έλαβαν θεραπεία για αποφρακτική υπνική άπνοια παρουσίασαν βελτίωση 72% σε ό,τι αφορά τη σοβαρότητα των πρωινών πονοκεφάλων τους.

Ημικρανία

Η ημικρανία, νευρολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενους πονοκεφάλους, επηρεάζει έναν στους επτά ανθρώπους παγκοσμίως. Επίσης είναι από τις πιο συχνές αιτίες των πρωινών πονοκεφάλων

Ο παλλόμενος πόνος των ημικρανιών μπορεί να συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, για παράδειγμα ευαισθησία στο φως και τους ήχους, ναυτία, εμετός, πόνος στον αυχένα και ομίχλη εγκεφάλου.

Παρότι η ημικρανία συνήθως εμφανίζεται στην εφηβεία ή την πρώιμη ενήλικη ζωή, είναι πιθανό άνθρωποι να εμφανίσουν για πρώτη φορά συμπτώματα μετά τα 30 ή τα 40 χρόνια τους.

Επιπλέον, η υπερβολική χρήση φαρμάκων για την ημικρανία ή άλλες μορφές πονοκεφάλου μπορεί να οδηγήσει σε… πονοκέφαλο το πρωί. «Αυτό που συμβαίνει είναι πως κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαντλείται η επίδραση του φαρμάκου και το πρωί ξυπνάς με πονοκέφαλο», εξηγεί ο Ασίνα.

Αϋπνία

Η έλλειψη επαρκούς ποιοτικού ύπνου (με οποιαδήποτε αιτία), μπορεί να οδηγήσει σε πονοκεφάλους το πρωί. «Τα άτομα με αϋπνία επίσης έχουν πολύ υψηλή συχνότητα εμφάνισης πονοκεφάλων το πρωί», αναφέρει ο Ασίνα.

Έρευνα έδειξε πως περίπου το 14,4% ανθρώπων με αϋπνία βιώνουν χρόνιους πρωινούς πονοκεφάλους, σε σύγκριση με το 6,9% εκείνων που δεν έχουν προβλήματα ύπνου. Επίσης, η αϋπνία είναι παράγοντας κινδύνου για ημικρανία.

Χρειαζόμαστε νέο μαξιλάρι

Ο ύπνος σε άβολη θέση, ή σε ένα μη υποστηρικτικό μαξιλάρι, μπορεί να προκαλέσει πόνο στον αυχένα ή το κεφάλι το πρωί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πονοκέφαλος μπορεί να φαίνεται σαν να προέρχεται από τον αυχένα και να αντανακλά στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού.

Τρίξιμο δοντιών ή πάθηση της γνάθου

Κάποιοι άνθρωποι ξυπνούν με πονοκέφαλο επειδή τρίζουν ή σφίγγουν τα δόντια τους κατά τη διάρκεια της νύχτας, ή έχουν κροταφογναθικές διαταραχές, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν πόνο και δυσκαμψία της γνάθου.

Κατάθλιψη ή άγχος

Έρευνες δείχνουν πως άνθρωποι με κατάθλιψη ή άγχος έχουν υψηλότερα ποσοστά πρωινών πονοκεφάλων, όπως και διαφορετικών τύπων κεφαλαλγίας γενικά, συμπεριλαμβανομένης της ημικρανίας.

Οι ειδικοί δεν είναι απόλυτα σίγουροι αν οι διαταραχές διάθεσης είναι η αιτία των πρωινών πονοκεφάλων, ή αν επιδεινώνουν τον ύπνο, κάτι που οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά βλέπουν τις συσχετίσεις, δηλώνει ο Ασίνα.

Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ή καφεΐνης

Δεν προκαλεί έκπληξη ότι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με τους πρωινούς πονοκεφάλους. Αλλά και η υπερβολική καφεΐνη ενδέχεται να προκαλέσει κεφαλαλγία το πρωί.

«Αν πίνετε πολύ καφέ, για παράδειγμα μπορεί να έχετε πονοκεφάλους στέρησης όταν ξυπνάτε, επειδή είναι χαμηλά τα επίπεδα καφεΐνης στον οργανισμό σας», αναφέρει ο Ασίνα.

Πότε πρέπει να πάμε σε γιατρό για τους πρωινούς πονοκεφάλους

Οι επαναλαμβανόμενοι πρωινοί έλεγχοι πάντα απαιτούν έλεγχο, τονίζουν οι ειδικοί που μίλησαν στην Washington Post. Παρότι είναι λιγότερο συνηθισμένοι, οι πρωινοί πονοκέφαλοι μπορεί να αποτελούν σημάδι πιο σοβαρών νευρολογικών παθήσεων, όγκων στον εγκέφαλο ή αιμορραγίας. Η υπέρταση επίσης έχει σχετιστεί με τους πονοκεφάλους, σε περίπτωση σοβαρής αύξησης της αρτηριακής πίεσης.

Τα προειδοποιητικά σημάδια για πιο σοβαρές παθήσεις περιλαμβάνουν πρωινούς πονοκεφάλους με νευρολογικά συμπτώματα, για παράδειγμα αδυναμία, μούδιασμα, ή διαταραχές ομιλίας, όπως και πολύ έντονος πόνος, λέει ο Ασίνα.