Το Σάββατο η Σάκκαρη αντιμετωπίζει την Κορνέεβα στον ημιτελικό.

Στον ημιτελικό του Athens Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη, αφού νίκησε και την Αλίσια Παρκς, με 2-0 σετ, για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Έπειτα από δύο ήττες από την Αμερικανίδα, σε ισάριθμες αναμετρήσεις, σήμερα η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-4, 6-3, για να περάσει στον αυριανό ημιτελικό του τουρνουά.

Κατά τη διάρκεια του ματς, η Σάκκαρη είχε τον έλεγχο, βρήκε λύσεις τις κρίσιμες στιγμές και εξασφάλισε την πρόκριση, δίνοντας ξανά ραντεβού με τους Έλληνες φιλάθλους.

Στον ημιτελικό του Σαββάτου (18/7), η Ελληνίδα τενίστρια, που βρίσκεται στο Νο37 της παγκόσμιας κατάταξης, θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά την Αλίνα Κορνέεβα (Νο90), η οποία επικράτησε της Τερέζα Βαλεντόβα με 7-5, 6-3.

Τα highlights της αναμέτρησης της Σάκκαρη με την Παρκς

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Σάκκαρη: Μοναδικό να παίζω στο σπίτι μου, ήθελα πολύ να την κερδίσω

Στις δηλώσεις που έκανε στο κορτ, μετά το ματς, η Μαρία Σάκκαρη τόνισε πόσο ήθελε τη νίκη επί της Αλίσια Παρκς. «Είχα χάσει δύο φορές και ήθελα πάρα πολύ να κερδίσω», δήλωσε.

«Ο αρχικός στόχος ήταν να βρεθώ το Σαββατοκύριακο εδώ, γιατί πιστεύω ότι η ατμόσφαιρα θα είναι ακόμα πιο ωραία. Το να παίζω σπίτι μου είναι κάτι μοναδικό, το συναίσθημα του να κερδίζω μπροστά σας είναι κάτι που δεν θα αντάλλασα ποτέ», συμπλήρωσε και τόνισε: «Νομίζω αξίζει σε όλους μας να δούμε αυτό το στάδιο γεμάτο».

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Η οικογένεια Μητσοτάκη και ο Γιώργος Καραγκούνης ξανά στο κορτ

Από κοντά παρακολούθησε και σήμερα την προσπάθεια της Μαρίας Σάκκαρη τόσο ο σύντροφός της, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης- ο οποίος βρισκόταν στο box της τενίστριας- όσο και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα, που ήταν στην κερκίδα.

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Ο Γιώργος Καραγκούνης- κουμπάρος της Μαρίας Σάκκαρη- ήταν επίσης ξανά στο κορτ και παρακολούθησε το ματς με τους γονείς της τενίστριας.

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