Τις τελευταίες εβδομάδες οι συσκευές στα καταστήματα εξαντλήθηκαν, ενώ ορισμένα μοντέλα εμφανίστηκαν ακόμα και σε ιστότοπους μεταπώλησης, όπου οι τιμές τους έχουν διπλασιαστεί ή και τριπλασιαστεί.

Φέτος η ζέστη στη δυτική Ευρώπη είναι ανυπόφορη.

Η περιοχή βίωσε τον θερμότερο Ιούνιο που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ πόλεις σε όλη τη Γερμανία και την Γαλλία είδαν τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40°C. Πλέον όλοι προετοιμάζονται για περισσότερους καύσωνες πριν τελειώσει το καλοκαίρι.

Κάπως έτσι ο γερμανός μηχανικός Steven Scholtysek «έπεσε» πάνω στο PortaSplit, ένα φορητό κλιματιστικό τύπου split που κατασκευάζεται από τον κινεζικό κολοσσό οικιακών συσκευών Midea, σχεδιασμένο να πληροί τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Η συσκευή έχει γίνει ένα από τα πιο περιζήτητα προϊόντα αυτό το καλοκαίρι. Την ίδια ώρα, μια προηγουμένως ελάχιστα γνωστή μάρκα στην Ευρώπη, η Midea έχει γίνει πασίγνωστη χάρη στο PortaSplit.

Οι συσκευές εξαντλήθηκαν στα καταστήματα τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ ορισμένα μοντέλα εμφανίστηκαν ακόμα και σε ιστότοπους μεταπώλησης, όπου οι τιμές τους έχουν διπλασιαστεί ή και τριπλασιαστεί σε σχέση με την αρχική λιανική τιμή των περίπου €750.

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Υπάρχει μάλιστα και ένας ιστότοπος αφιερωμένος στον εντοπισμό της διαθεσιμότητας αυτών των μονάδων, με το όνομα MideaFinder.

Γιατί τέτοια υστερία με το PortaSplit

Μεγάλο μέρος της υστερίας επικεντρώνεται στην ικανότητα του μοντέλου να παρακάμπτει τους δομικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των αυστηρών κανόνων διατήρησης της ιστορικής κληρονομιάς σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίοι απαγορεύουν τις τροποποιήσεις σε εξωτερικούς τοίχους, όπως οι τρύπες για εξωτερικές μονάδες κλιματισμού.

Το Midea PortaSplit συνοδεύεται από μια ελαφριά εξωτερική μονάδα που οι χρήστες μπορούν να τοποθετήσουν μόνοι τους έξω από το παράθυρό τους και διαφημίζεται ως «απόλυτα συμβατό με τους περισσότερους τύπους ευρωπαϊκών παραθύρων».

Ο Denis Yurchak από την Βιέννη συνάντησε για πρώτη φορά το PortaSplit πριν από λίγες εβδομάδες, ενώ έκανε έρευνα για κλιματιστικά που θα τον βοηθούσαν να ανταπεξέλθει στον καύσωνα.

Από τις ενθουσιώδεις διαδικτυακές κριτικές μέχρι τα φόρουμ που είναι αφιερωμένα στην ανταλλαγή συμβουλών για κλιματιστικά, ο 27χρονος συνειδητοποίησε γρήγορα ότι υπήρχε «μια κάποιου είδους λατρεία γύρω από τη Midea». Και από τότε που εκφράστηκε με ενθουσιασμό για το δικό του PortaSplit στο X, εντάχθηκε και ο ίδιος σε αυτή την κοινότητα - αναφέρει ότι δέχεται καθημερινά μηνύματα με απορίες για το κλιματιστικό.

Κατά τη διάρκεια της κορύφωσης του καύσωνα, ο Yurchak είπε ότι «ουσιαστικά το είχε σε λειτουργία όλο το εικοσιτετράωρο (24/7)».

Οι πωλήσεις κινεζικών εταιριών εκτοξέυονται

Σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι πωλήσεις της Midea αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 70% σε ετήσια βάση, δήλωσε η εταιρεία στο κινεζικό κρατικό μέσο Global Times – αν και το ευρωπαϊκό της γραφείο αρνήθηκε να επιβεβαιώσει αυτά τα στοιχεία στο BBC.

Και δεν είναι οι μόνοι. Η κινεζική εταιρεία TCL Technology δήλωσε στους Global Times ότι οι πωλήσεις των κλιματιστικών της σημείωσαν άλμα άνω του 300% μόνο στη Γαλλία.

Η κινεζική κατασκευάστρια εταιρεία Gree, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής κλιματιστικών παγκοσμίως, δήλωσε στο BBC ότι τα κλιματιστικά της παρουσίασαν «αισθητά ισχυρότερη ζήτηση φέτος το καλοκαίρι».

«Πολλοί από τους πελάτες μας είναι αγοραστές που αποκτούν κλιματιστικό για πρώτη φορά», ανέφερε η Gree σε δήλωσή της. «Οι ολοένα και πιο συχνοί και παρατεταμένοι καλοκαιρινοί καύσωνες έχουν σαφώς αλλάξει τη στάση των καταναλωτών».

H χρήση κλιματιστικών, ωστόσο, δεν στερείται μειονεκτημάτων.

Ανησυχίες για την υψηλή κατανάλωση ενέργειας

Ο κλιματισμός ευθύνεται για το 7% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και απελευθερώνει το 2,7% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από ορυκτά καύσιμα και τη βιομηχανία, σύμφωνα με έκθεση του 2024.

Ακτιβιστές και πολιτικοί από όλη την Ευρώπη αντιτίθενται εδώ και καιρό στα κλιματιστικά λόγω της υψηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι τα κλιματιστικά, τα οποία αποβάλλουν θερμό αέρα προς τα έξω, θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις εξωτερικές θερμοκρασίες σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Ορισμένοι κάτοικοι βλέπουν απλώς τα κλιματιστικά ως μια σπάταλη αγορά για μια-δυο εβδομάδες δυσφορίας λόγω ζέστης - αν και για άλλους, αποτελεί αναγκαία αγορά.

Στα τέλη Ιουνίου, εκατοντάδες σχολεία αναγκάστηκαν να κλείσουν, καθώς η Γαλλία κατέγραψε τη θερμότερη ημέρα στην ιστορία της. Η γαλλική εταιρεία ηλεκτρισμού ανακοίνωσε λίγες ημέρες αργότερα ότι θα διαθέσει €80 εκατομμύρια για την εγκατάσταση συστημάτων ψύξης –συμπεριλαμβανομένων ανεμιστήρων και κλιματιστικών– σε σχολεία και κοινοτικά κέντρα αναψυχής.

Το περιφερειακό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη συνέστησε μια «προσεκτική προσέγγιση στη χρήση του κλιματισμού», αναφέροντας ότι αν και δεν αποτελεί βιώσιμη λύση για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης, «παραμένει ζωτικής σημασίας για την προστασία των πληθυσμών που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο από τις υψηλές θερμοκρασίες».

Τέλος στο στίγμα του «Made in China»;

Οι τελευταίες εξελίξεις χαιρετίζονται από τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης ως νίκη για τα προϊόντα «Made in China» - μια ετικέτα που συνήθως συνδέεται με χαμηλότερης ποιότητας αλλά και φθηνότερα προϊόντα.

«Το γεγονός ότι τα κινεζικά κλιματιστικά έχουν γίνει αναγκαιότητα για τους Ευρωπαίους δεν είναι απλώς ένα εμπορικό φαινόμενο, αλλά ένα μικρό μόνο παράδειγμα της "κινεζικής ενδυνάμωσης"», αναφέρει σχόλιο του κρατικού μέσου ενημέρωσης People's Daily.

Στην πραγματικότητα, ευρωπαίοι ιδιοκτήτες του PortaSplit λένε στο BBC ότι εξεπλάγησαν όταν έμαθαν ότι είναι κινεζικής μάρκας.

«Το μάρκετινγκ και ο σχεδιασμός δεν έμοιαζαν με αυτά που είχα συνηθίσει από παλαιότερα κινεζικά προϊόντα. Ήταν πιο σύγχρονα», λέει ο Scholtysek.

Το PortaSplit, το οποίο κυκλοφόρησε στη Γερμανία το 2024, διαφημίζεται στον ιστότοπό του ως ένας συνδυασμός «γερμανικής μηχανικής» από το ερευνητικό κέντρο της Midea στη Στουτγάρδη και «ιταλικού σχεδιασμού».

Αυτό αποτελεί μέρος μιας «γενικότερης στροφής» στην εικόνα των κινεζικών τεχνολογικών προϊόντων, λέει ο Scholtysek, από την εταιρεία κατασκευής drones DJI έως τις μάρκες ηλεκτρικών οχημάτων.

And μετά την αγορά του PortaSplit, ο Scholtysek αποφάσισε μάλιστα να αγοράσει μετοχές της Midea – δείγμα της εμπιστοσύνης του στις προοπτικές της εταιρείας.

Πηγή: BBC