Διεργασίες γύρω από το κυοφορούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

Ο Κώστας Ανεστίδης θα είναι υποψήφιος με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά στις επόμενες εκλογές. Ο αγρότης και γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από τα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης δεν θα αρκεστεί απλά στη στήριξη του κυοφορούμενου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού, αλλά θα συμμετάσχει σε ψηφοδέλτιο, πιθανότατα στη Θεσσαλονίκη.

Οι διεργασίες όμως δεν σταματούν εδώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αντώνης Σαμαράς είχε συνάντηση με τη Βούλα Πατουλίδου, πιθανότατα για τη συμμετοχή της στο νέο πολιτικό εγχείρημα που ετοιμάζει.

Η ίδια, πάντως, χθες, μιλώντας στο OPEN, αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί αρκετές πολιτικές προτάσεις, μεταξύ των οποίων και από τη Νέα Δημοκρατία.

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Ε.Σ.