Η ανάκληση αφορά άτομα με αλλεργία στα κάσιους, τα οποία μπορεί να εμφανίσουν αλλεργική αντίδραση μετά την κατανάλωση των επίμαχων παρτίδων.

Oι γαλλικές αρχές Ασφάλειας Τροφίμων ανακοίνωσαν την ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων παγωτού που πωλείται από τα σούπερ μάρκετ LIDL στην Γαλλία καθώς το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει κάσιους, χωρίς το συγκεκριμένο αλλεργιογόνο να αναγράφεται στην ετικέτα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση η ανάκληση αφορά παγωτό τύπου «Dubai Style» με γεύση φιστίκι και σοκολάτα της σειράς 1001 Delights, το οποίο διατίθεται μέσω καταστημάτων Lidl.

Ποιο παγωτό ανακαλείται

Μάρκα: 1001 Delights

Προϊόν: Παγωτό τύπου «Dubai Style» με γεύση φιστίκι και σοκολάτα

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Συσκευασία: 300 γραμμάρια





Οι παρτίδες που αφορά η ανάκληση είναι:

GTIN Παρτίδα Ελάχιστη ημερομηνία διατηρησιμότητας

4335619215559 D5W49J25R1 04/12/2027

4335619215559 D1W50J25R1 05/12/2027

Ο λόγος της ανάκλησης είναι ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η παρουσία κάσιους στο προϊόν, ενώ το αλλεργιογόνο αυτό δεν αναφέρεται στη συσκευασία. Ο κίνδυνος αφορά αποκλειστικά άτομα με αλλεργία στα κάσιους, τα οποία μπορεί να εμφανίσουν αλλεργική αντίδραση μετά την κατανάλωση.

Δείτε την ειδοποίηση ανάκλησης εδώ

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Όσοι έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν και έχουν αλλεργία στα κάσιους καλούνται:

Να μην το καταναλώσουν.

Να το επιστρέψουν σε κατάστημα Lidl για αποζημίωση ή να το καταστρέψουν σύμφωνα με τις οδηγίες ανάκλησης.

Να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών.

Άτομα που δεν έχουν αλλεργία στα κάσιους μπορούν να καταναλώσουν το προϊόν, σύμφωνα με την ενημέρωση της ανάκλησης.

Όπως σημειώνεται η ανάκληση αφορά συγκεκριμένες παρτίδες και όχι όλα τα προϊόντα της μάρκας.

Τα συμπτώματα τροφικής αλλεργίας που δεν πρέπει να αγνοήσεις

Η τροφική αλλεργία μπορεί να προκαλέσει από ήπια συμπτώματα και μικροενοχλήσεις, έως σοβαρά επεισόδια αναφυλαξίας, για αυτό και συνίσταται μεγάλη προσοχή σε όσους έχουν γνωστές αλλεργίες σε τροφές. Η αναφυλαξία είναι η πιο σοβαρή αντίδραση του οργανισμούσε αλλεργιογόνα και μπορεί να αποβεί μοιραία. Τα συμπτώματα, τα οποία αυξάνουν σε ένταση τάχιστα, είναι το πρήξιμο, το εξάνθημα, η χαμηλή πίεση, η έντονη φαγούρα στα μάτια και η δυσκολία στην αναπνοή αλλά και την κατάποση. Αν αισθανθείτε έντονη αδιαθεσία αμέσως μετά από την κατανάλωση κάποιας τροφής, πόνους στην κοιλιακή χώρα ή κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Το αναφυλακτικό σοκ είναι η πιο σοβαρή περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης και είναι πιο συχνή σε περιπτώσεις τροφικών αλλεργιών.