Για πολύ καιρό, το παγωτό βανίλια ήταν η αγαπημένη γεύση των Ευρωπαίων και εξακολουθεί να είναι των Ελλήνων. Ωστόοσ, σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι δοκιμάζουν νέες γεύσεις, καθώς οι διαδικτυακές τάσεις επηρεάζουν τις κλασικές επιλογές.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κάθε Γερμανός καταναλώνει περίπου 130 μπάλες παγωτού. Αυτό αντιστοιχεί σε τουλάχιστον μία μπάλα την ημέρα.

Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Γερμανία, με κατανάλωση περίπου 8 λίτρων παγωτού ανά άτομο τον χρόνο, δεν βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, η κατανάλωση ανά κάτοικο είναι σχεδόν διπλάσια, στα 16 κιλά, σύμφωνα με στοιχεία του Γερμανικού Οικονομικού Ινστιτούτου.

Ακολουθούν η Σουηδία με 10,87 κιλά/άτομο, η Ισπανία με 9,65 κιλά, και στη συνέχεια Δανία, Φινλανδία, Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία και Γερμανία. Αυστρία και Ελβετία βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις.

Η αγαπημένη γεύση παγωτού

Η βανίλια ήταν για χρόνια η πιο δημοφιλής γεύση σε πολλές χώρες, όμως πλέον νέες προτάσεις κερδίζουν έδαφος. Τάσεις όπως η «σοκολάτα Ντουμπάι» έχουν ενισχύσει τη δημοτικότητα του φυστικιού, σε διάφορες μορφές.

Σύμφωνα με λίστα του 2021 από την Uniteis (ένωση Ιταλών παρασκευαστών παγωτού στην Ευρώπη), οι πιο δημοφιλείς γεύσεις ήταν:

βανίλια

σοκολάτα

στρατσιατέλα

φράουλα

φουντούκι

γιαούρτι

φυστίκι

λεμόνι

βύσσινο

αλμυρή καραμέλα

Μια ομάδα ειδικών από την Premier Inn πραγματοποίησε πολύ ευρύτερη έρευνα το 2024, αναλύοντας δεδομένα αναζητήσεων στην Google για 80 διαφορετικές γεύσεις παγωτού παγκοσμίως, προκειμένου να προσδιορίσει την αγαπημένη γεύση κάθε χώρας. Διαπίστωσαν ότι το φυστίκι και το πεπόνι έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή, μαζί με τις τρεις κλασικές γεύσεις: βανίλια, σοκολάτα και φράουλα.

Ωστόσο, υπήρξε και κριτική για αυτή την έρευνα. Οι αναζητήσεις στην Google δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την πραγματική αγοραστική συμπεριφορά των ανθρώπων. Η έρευνα της αλυσίδας ξενοδοχείων έγινε viral στην πλατφόρμα Reddit. Πολλοί χρήστες υποστήριξαν ότι είναι πιο πιθανές οι αναζητήσεις στην Google για πιο ασυνήθιστες γεύσεις παγωτού, σε σύγκριση με τις κλασικές (και γνώριμες) γεύσεις.

Πόσο παγωτό τρώνε οι Ευρωπαίοι

Στη Γερμανία, η συνολική κατανάλωση έφτασε τα 540,8 εκατομμύρια λίτρα το 2024. Η χώρα είναι επίσης ο μεγαλύτερος παραγωγός παγωτού στην ΕΕ.

Το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης γίνεται στο σπίτι, όχι σε παγωτατζίδικα: περίπου το 1/5 προέρχεται από καταστήματα που πωλούν παγωτό, ενώ το υπόλοιπο από σούπερ μάρκετ (κυπελάκια, ξυλάκια, οικογενειακές συσκευασίες).

Τάσεις και νέες γεύσεις

Η βανίλια συγκαταλέγεται σταθερά ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς γεύσεις παγωτού, δήλωσε στο Euronews η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της BDSI (Ομοσπονδιακή Ένωση Γερμανικής Βιομηχανίας Ζαχαρωδών), Constanze Wulff. Γεύσεις όπως η σοκολάτα, η φράουλα, το γιαούρτι, η stracciatella και το λεμόνι κατατάσσονται επίσης παραδοσιακά στις κλασικές με υψηλή δημοτικότητα, ειδικά όσον αφορά το παγωτό σε συσκευασίες για το σπίτ

Παράλληλα με τις παραδοσιακές γεύσεις, το 2025 υπήρχε έντονη ζήτηση για

φρουτώδεις και vegan επιλογές

σορμπέ

συνδυασμούς γιαουρτιού και κρέμας

παγωτά με ξηρούς καρπούς (και φυστίκι)

Η γεύση του 2026

Η ιταλική ένωση παγωτοποιών επέλεξε για το 2026 τη «Pinocchio» ως γεύση της χρονιάς: ένα μείγμα παγωτού γάλακτος και φράουλας με grissini βουτηγμένα σε σοκολάτα.

Τιμές

Στη Γερμανία, μια μπάλα παγωτό κοστίζει περίπου 1,80–2,50 ευρώ, ενώ σε Ισπανία και Ιταλία συχνά ξεπερνά τα 3 ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2022, γερμανική πηγή), το παγωτό έχει γίνει επίσης ακριβό στην Αυστρία, τη Δανία και τη Φινλανδία.

Με πληροφορίες από Euronews.com