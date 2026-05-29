Πώς τα 2+1 νέα κόμματα φοβίζουν το Μαξίμου- Γιατί ενδέχεται να εκτεθούν όσοι προσφεύγουν σε μεθοδεύσεις.

Εδώ και πολλές εκλογικές αναμετρήσεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, καλύτερα ή χειρότερα, πραγματοποιούνται ντιμπέιτ των πολιτικών αρχηγών με πρωτοβουλία της ΕΡΤ, ενώ με ή χωρίς επιτυχία επιχειρείται να πραγματοποιηθεί ντιμπέιτ και μεταξύ του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μέχρι τώρα όμως!

Διασταυρωμένες πληροφορίες της στήλης επιμένουν πως μετά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα το Μαξίμου έχει ήδη αποφασίσει ότι δεν πρόκειται στις προσεχείς εκλογές να υπάρξει ντιμπέιτ των πολιτικών αρχηγών.

Η αλήθεια είναι πως το θέμα του (ή των) ντιμπέιτ των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων αποφασίζεται από τη Διακομματική Επιτροπή που συστήνεται από τα συγκεκριμένα κόμματα υπό την ευθύνη του υπουργού Εσωτερικών, ενώ η τηλεοπτική αντιπαράθεση των αρχηγών πραγματοποιείται στο στούντιο της ΕΡΤ με προκαθορισμένους και κοινής αποδοχής δημοσιογράφους. Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού ωστόσο δεν είναι αρχηγοί κοινοβουλευτικών κομμάτων και δεν μπορούν να συμμετάσχουν στα ντιμπέιτ που θα μπορούσαν να γίνουν, ενώ το ίδιο θα συμβαίνει και με τον Αντώνη Σαμαρά σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός ιδρύσει κόμμα. Ταυτόχρονα όμως δεν θα έχει απολύτως κανένα νόημα ένα ντιμπέιτ που δεν θα συμμετάσχουν ο Αλέξης Τσίπρας, η Μαρία Καρυστιανού και ο Αντώνης Σαμαράς, τρία κόμματα δηλαδή που άλλο περισσότερο και άλλο λιγότερο πρωταγωνιστούν στην αναδιαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες όμως ο πραγματικός λόγος που δεν θα γίνουν τα ντιμπέιτ είναι η παρουσία σε αυτό πρωτίστως του Αλέξη Τσίπρα και δευτερευόντως του Αντώνη Σαμαρά. Εξέλιξη όμως που θα ενισχύσει τα νέα αυτά κόμματα καθώς τυχόν άρνηση πραγματοποίησης ντιμπέιτ δεν θα δείχνει παρά μόνο ότι φοβούνται τους νέους παίκτες.

Όσοι όμως από τώρα επεξεργάζονται μεθοδεύσεις μπορεί και να διαψευστούν! Τι θα συμβεί για παράδειγμα αν κάποιο από τα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια ζητήσει ντιμπέιτ των κυριότερων πολιτικών αρχηγών των έως τώρα κομμάτων με τον Αλέξη Τσίπρα, τη Μαρία Καρυστιανού και πιθανόν -αν εξαγγείλει νέο κόμμα- και με τον Αντώνη Σαμαρά; Και όποιοι αρνηθούν ένα τέτοιο ντιμπέιτ δεν θα δείξουν ότι φοβούνται;